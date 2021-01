Compte tenu de « la gravité des évènements qui ont éclaté ces derniers jours à Washington », le SG du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a tenu à commencer son discours entièrement consacré au dossier libanais comme il l’avait annoncé il y a quelques jours, par un commentaire sur ce qui s’est passé aux USA récemment.

En effet, le secrétaire général du Hezbolah Sayyed Hassan Nasrallah a mis en garde le monde de la folie « Trumpière », à la lumière des derniers incidents qui ont éclaté à Washington.

Au cours d’une allocution télévisée, Sayyed Hassan Nasrallah a estimé que » compte tenu de la dangérosité des derniers évènements qui ont éclaté au sein de l’enceinte du Congres US , provoquant des morts et des blessés parmi les manifestants, il convient d’étudier et d’analyser ces incidents qui constituent un sans précèdent dans l’histoire des USA ».

« Et pour cause », souligne son éminence, « ces incidents ont dévoilé le visage de la démocratie américaine, mais encore, et c’est là où c’est intéressant de le noter, les américains ont pu constater d’eux-mêmes, les méfaits de la politique de Trump pratiquée durant son mandat à travers le monde. Les américains n’ont goûté qu’à une infime partie des crimes de Trump commis dans la région, notamment le crime contre deux commandants Abou Mehdi et Soleimani ».

Le SG du Hezbollah a affirmé que « Trump représente un exemple de qu’est l’oppression et la tyrannie, il traduit une démocratie stérile,car cette démocratie a permis à un tel homme de devenir présidentdes USA et de diriger pas seulement les USA mais aussi le monde »..

Et de poursuivre : «On doit remercier le bon Dieu pour nous avoir permis de résister durant ces dernières années à la folie de Trump et prier Dieu pour que ces derniers jours qui nous séparent du 20 Janvier soient paisibles car le bouton nucléaire est entre les mains d’un homme fou».

Concernant le dossier libanais, son éminence a abordé plusieurs questions :

-Le port de Beyrouth et l’enquête

-L’affaire italienne

-La formation du gouvernement

-Le coronavirus

PRINCIPAUX POINTS DE SON DISCOURS:

Il convient avant de parler du Liban, de s’arrêter sur les incidents qui ont éclaté ces derniers jours à Washington compte de leur gravité mais aussi de leurs conséquences sur le statut des USA dans le monde : dans les faits, Trump a appelé à une manifestation à Washington et a rassemblé ses partisans pour les exhorter de protester contre la certification de la victoire de Biden au Congres américain.. Quelques heures plus tard, des manifestants prennent d’assaut le congrès, pénètrent dans son enceinte, surprenant les députés qui ont dû quitter les lieux sous escorte des policiers, s’installent dans l’une des Chambres, provoquant dans leur mouvement des morts et des blessés.

Ce paysage que les USA ont l’habitude de provoquer dans différents états dans le monde, comme le Venezuela et depuis un an ils le font au Liban, porte en soi des conséquences dangereuses et donc on ne peut pas ne pas tenir compte avec sérieux ses indicateurs.

Qu’il s’agisse de Biden, des démocrates voire des républicains, sans compter les démissions tous traduisent des réactions qui confirment la gravité de ces incidents, même Netanyahou a condamné ces incidents..

D’où ces incidents méritent de les analyser, de les étudier car elle nous dévoile la vérité sur cette démocratie américaine, sur et ses prétentions, ce qu’il faut noter, c’est que les américains ont pu constater d’eux-mêmes les méfaits de la politique de Trump , car ce que les américains ont vécu n’est qu’une infime partie de ce que Trump a fait subir à notre région et dans le monde durant son mandat, comme son crime contre les deux commandants Abou Mehdi et Soleimani.

Trump représente un exemple, un modèle de ce qu’est l’oppression et la tyrannie, une preuve de la stérilité de la démocratie américaine, surtout qu’elle a permis l’arrivée au pouvoir d’un homme tel que Trump pour diriger pas seulement les USA et aussi le monde.

Trump est un l’exemple du tyran assoiffé de pouvoir et de sang, d’ailleurs, il ne faut pas oublier Pompeo qui se vantait de la démocratie à l’américaine, appelant sans cesse à respecter les manifestants alors que des blesses et des morts sont tombes dans les manifestations.

On doit remercier le bon Dieu pour nous avoir permis de résister durant ces dernières années à la folie de Trump et prier Dieu pour que ces derniers jours qui nous séparent du 20 Janvier soient paisibles car le bouton nucléaire est entre les mains d’un homme fou.

Trump m’a rappelé un verset du Coran dans sourate alHachr, verset 16 : « ils sont semblables au Diable quand il dit à l’homme: « Sois incrédule ». Puis quand il a mécru, il dit : « Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l’Univers».

Trump a appelé la rébellion, a incité à la violence.. 24 heures plus tard, il se rétracte et prétend le contraire..

Autre incident sur lequel il convient de s’arrêter mais local :

Quand j’ai décrit la situation réelle du Liban au niveau international, une pluie de réactions libanaises s’est abattue sur les medias, indignées par mes propos. Juste pour éviter l’amalgame, je tiens à rappeler que quand j’ai affirmé que personne au monde ne s’intéresse au Liban et s’il y a un intérêt international pour le Liban c’est uniquement à cause de nos missiles à haute précision, je décrivais une réalité , car depuis le retrait de la Syrie du Liban, les américains, les européens, les conférences et les réunions entre les responsables US et libanais, tous n’évoquaient qu’une seule chose concernant le Liban : les missiles du Hezbollah.

Vous pouvez revoir les comptes rendus officiels de ses réunions, ils sont archivés : leur principal intérêt sont les armes de la résistance et rien d’autre. De Pompeo à Pence ou quiconque au sein de l’administration américaine, ce qui intéresse le monde au Liban ce sont uniquement les missiles de haute précision de la résistance.. Le Liban ne leur signifie rien, encore moins les Libanais, ce qui les intéresse c’est comment résoudre la question de la sécurité d’Israël, point à la ligne.

Le port de Beyrouth et l’enquête:

A SUIVRE

Source: Al-Manar