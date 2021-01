La coalition saoudienne a lancé une opération pour réoccuper les zones nouvellement libérées du sud de la province yéménite de Ma’reb (centre). Mais la situation s’est inversée sur le champ de bataille grâce à la vigilance des combattants de l’armée et d’Ansarullah : des centaines de mercenaires de la coalition ont été pris en embuscade.

Une source sur le terrain qui suit de près les développements dans le centre du Yémen a expliqué que « ces dernières semaines, les forces yéménites ont fait des progrès significatifs dans les régions méridionales de la province de Ma’reb, ce qui a conduit les Saoudiens à entrer en action pour contrôler la situation », rapporte le site iranien francophone PressTV.

La source a ajouté que des mercenaires saoudiens avaient lancé des contre-attaques sur l’axe sud-ouest de la province de Ma’reb depuis 4 jours.

Les forces de la coalition saoudienne ont lancé des offensives depuis la localité de Jabal Murad contre les positions des combattants yéménites sur l’axe Al-Quraidah et sont entrées dans la zone après de violents affrontements.

La coalition, en supposant que la zone Al-Quraidah était complètement occupée, y a envoyé plus de troupes, mais les combattants yéménites ont mené une embuscade et réussi à chasser les mercenaires saoudiens de la zone.

« Après la surprise sur cet axe, la coalition dirigée par l’Arabie a envoyé un autre groupe de ses mercenaires à l’ouest de la zone Al-Quraidah pour vaincre le siège de ses forces, mais elle a fait face à la résistance des combattants yéménites et a de nouveau échoué », a-t-on précisé de même source.

Et d’ajouter : « Au cours des affrontements sur cet axe, 25 officiers et éléments pro-saoudiens ont été tués et des dizaines d’autres blessés ».

Le nombre exact d’éléments assiégés de la coalition saoudienne est encore inconnu en raison des affrontements en cours, mais les rapports indiquent que certains d’entre eux ont déposé les armes et se sont rendus. »

Entre-temps, des événements similaires se sont produits dans le secteur de Rahba, et les combattants yéménites ont réussi à tendre une embuscade, à assiéger les éléments de la coalition sur l’axe de la montagne al-Senasel et à couper leur lien avec l’extérieur.

La coalition saoudienne, qui occupe une grande partie du sud de la province de Ma’reb, pensait qu’en lançant une nouvelle opération, elle pourrait réoccuper les zones nouvellement libérées le long de l’axe, éloigner les forces yéménites de ces parties, empêcher leur infiltration dans les régions de Rahba et al-Juba et entraver leur arrivée au sud de la ville de Ma’reb. Mais elle a échoué, pire encore, un grand nombre d’éléments sous son commandement à Jabal Murad ont été assiégés.

Compte tenu des événements qui ont eu lieu dans ces zones, la coalition a fini par accepter qu’elle a perdu le secteur de Jabal Murad et tout porte à croire que ce secteur passera sous le contrôle total des combattants yéménites dans les prochains jours.

À l’heure actuelle, environ 35% du secteur de Jabal Murad ont été repris et nettoyés de la présence d’éléments pro-saoudiens.