Le Hezbollah d’Irak a imputé aux Etats-Unis, à Israël et à l’Arabie saoudite la responsabilité du double attentat suicide meurtrier qui a eu lieu sur la place d’un marché à Bagdad, le jeudi 21 janvier, tout en mettant en garde le prince héritier saoudien de « jouer avec le feu »

« Les gangs du mal sionistes, américaines et saoudiennes ont repris leurs méthodes criminelles », ont accusé les brigades Hezbollah d’Irak dans un communiqué publié ce vendredi 22 janvier.

Et d’ajouter que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane « paiera le prix de la décision du monstre avec le sang de personnes innocentes ».

« Le timing du crime qui coïncide avec l’investiture de Biden confirme que l’Axe du Mal travaille sur un plan destiné à mettre notre peuple à genoux, » a-t-il poursuivi estimant que « la triade du mal américain, sioniste et saoudien et ses acolytes sont responsables du massacre. »

Et de poursuivre dans le texte: « Nous rappelons ce que nous avions dit plus tôt à propos de la décision de Mohammed ben Salmane de reprendre son soutien aux attentats criminels, et que nous l’avions mis en garde de jouer avec le feu car il s’étendra à son royaume et brûlera son trône ».

Le jeudi 21 janvier a eu lieu un double attentat suicide dans un marché populaire de la capitale irakienne, tuant 32 personnes et en blessant 110 blessés. Des civils dans leur majeure partie.

Plus tôt dans la journée, Faleh Al-Fayyad le chef des factions populaires du Hachd al-Chaabi qui avaient combattu Daech avec l’aide de conseillers iraniens, avait déclaré que la scène lui rappelait « les années pendant lesquelles les gangs terroristes massacrait notre peuple ». En allusion aux années pendant lesquelles Daech avait envahi d’importantes superficies de l’Irak et commis des massacres contre la population irakienne et les forces armées.

Un autre dirigeant d’une faction du Hachd al-Chaabi, le secrétaire général de Asa’ib Ahl al-Haq, Qaïs Khazali, a déclaré que « l’assouplissement sécuritaire et les préoccupations politiques du gouvernement sont à l’origine de l’attentat terroriste ».

Selon lui « les services de renseignement sont censés faire des efforts pour découvrir les détails de ce qui s’est passé ».

Le membre du bureau politique de cette faction, Saad Al-Saadi, a déclaré à Al-Mayadeen Tv que l’attentat terroriste portait les empreintes des Saoud, la famille régnante en Arabie saoudite, et celle des Nahyan gouvernant aux Emirats arabes unis .

« Le ministre de l’Intérieur doit être interrogé pour connaître les raisons du laxisme sécuritaire », a-t-il réclamé.

Quant au leader du mouvement sadriste Hakim al-Zamili, il s’est étonné que le double attentat ait été perpétré dans cette zone « où se trouvent tous les services de sécurité »

« Ce qui s’est passé est une brèche majeure de sécurité avec la présence des services de sécurité dans la région », a-t-il fait remarquer.

