Le troisième tour des élections municipales et des moukhtars au Liban se déroulera à Beyrouth, la capitale, ainsi que dans la Békaa le dimanche 18 mai 2025.

À Beyrouth, un conseil municipal composé de 24 membres et de 108 maires sera élu par environ 500 000 électeurs recensés par le ministère de l’Intérieur. Dont 346.000 musulmans et 164.000 chrétiens.

Six listes sont en lice pour ce scrutin au cours duquel 154 candidats sont en compétition pour les 24 sièges de son conseil municipal.

Pour les élections des moukhtars, 240 candidats sont en compétition pour briguer 108 sièges.

Dans la Békaa, la compétition électorale aura lieu dans près de 54 communes après que 22 communes ont gagné par acclamation.

La bataille la plus féroce se déroule dans la ville de Baalbek entre les deux listes « Développement et Loyauté » soutenue par le Hezbollah et le mouvement Amal et la liste « Baalbek Ma Ville ».

Le gouverneur de la Békaa, Bachir Khodr, a affirmé, dans une interview accordée à Al-Manar, que les élections étaient prêtes, insistant sur le respect de la loi dans toutes les mesures électorales.

Les 4 et 11 mai, les deux premiers tours des élections municipales et des moukhtars ont eu lieu au Mont-Liban et dans le Nord.