Le secrétaire général du Hezbollah, son Eminence Cheikh Naim Qassem, a affirmé que « le secret de la ténacité de la résistance face à l’ennemi israélien est dû à l’approche éducative basée sur les valeurs islamiques et le martyre de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) ». Il a souligné que « cette approche a façonné des hommes et des martyrs exceptionnels qui ont affronté les hordes de l’occupation avec constance et détermination ».

Il a noté « le rôle des femmes dans le mouvement de résistance, notamment les mères, les épouses et les filles », ajoutant « qu’elles ont une longue histoire de jihad et de participation à la résistance et elles ont suivi l’exemple de Sayyda Zeynab- petite-fille du Messager de Dieu Mohammad (P) par leur patience, leurs positions et leur abnégation ».

Cheikh Qassem a estimé que « l’occupation est temporaire, tandis que la libération est permanente et continue, si Dieu le veut ». Il a indiqué que « notre attachement à la terre découle de la conviction qu’elle constitue notre droit naturel et historique ».

Il a déclaré : « Si nous n’avions pas possédé ce grand niveau de foi, nous n’aurions pas été capables de libérer notre terre de l’occupation et de la préserver pendant plus de quarante ans ».

Son Éminence a noté que « l’approche de la résistance est une approche divine équilibrée qui prend en compte les besoins du corps et de l’âme et prépare l’homme à l’au-delà ». Il a expliqué que « le secret de la force ne réside pas seulement dans les capacités matérielles, mais dans une foi ferme qui ne peut être ébranlée ».

Il a par ailleurs rejeté tous les appels à la reddition, déclarant : « Nous avons appris de l’imam Hussein à dire : « L’humiliation n’est pas dans notre vocabulaire, et nous n’accepterons pas que des tyrans contrôlent le destin de nos peuples ».

Il a ajouté : « Israël est criminel, et l’Amérique est tyrannique, et nous avons le droit de leur dire NON ».

Cheikh Qassem a appelé « à ne pas soutenir l’ennemi dans ses projets », affirmant : « Ceux qui mènent le pays vers l’inconnu sont ceux qui soutiennent les Etats-Unis et l’entité sionsite. Quant à nous, nous appelons à la compréhension nationale, à la priorité donnée à l’intérêt national dans nos relations avec nos frères et à la collaboration pour assurer un avenir radieux à notre peuple ».

Il a conclu en disant : « Malgré le déséquilibre des capacités, le secret de notre force est la foi, et avec elle nous resterons loyaux, inébranlables et garderons toujours la tête haute ».

