Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré lundi que « certains pays pourraient être confrontés à des droits de douane considérablement plus élevés le 9 juillet, même s’ils négocient de bonne foi », ajoutant que « toute prolongation potentielle relèverait du président Donald Trump ».

S’adressant à Bloomberg TV, Bessent a prédit une « vague d’accords commerciaux avant la date limite du 9 juillet », notant « qu’après cette date, les taux de droits de douane américains sur les marchandises en provenance d’un certain nombre de pays devraient revenir aux taux annoncés par Trump le 2 avril, qui se situent entre 11 % et 50 % ».

Le secrétaire américain au Trésor a noté « qu’il y a des pays qui négociaient de bonne foi », mais a averti ces pays que « l’échec à parvenir à un accord, en raison de leur intransigeance, pourrait conduire à un retour aux niveaux observés le 2 avril ». Il a exprimé « l’espoir que cela n’arriverait pas ».

Dans ce contexte, la Grande-Bretagne a annoncé aujourd’hui « l’entrée en vigueur d’un accord commercial signé par Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui réduit les droits de douane sur les exportations britanniques, notamment les voitures et les pièces d’avion, dans un contexte de complications concernant l’acier et l’aluminium ».

