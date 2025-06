D’éminents dignitaires religieux iraniens ont déclaré que toute attaque ou menace contre le Leader de la Révolution islamique et l’autorité religieuse constitue un crime de guerre.

L’Ayatollah Nasser Makarem Shirazi

L’Ayatollah Nasser Makarem Shirazi et l’Ayatollah Hossein Nouri-Hamedani l’ont déclaré dans leurs décrets religieux publiés dimanche.

L’Ayatollah Shirazi a déclaré que toute personne ou tout régime qui menace ou attaque le Leader de la Révolution islamique et l’autorité religieuse afin de nuire à l’Oumma musulmane et à sa souveraineté est soumis à la règle de la confrontation.

« Tout déni de cette question ou tout soutien à de telles actions de la part des musulmans ou des États islamiques est interdit », a-t-il ajouté.

« Tous les musulmans du monde entier doivent faire regretter à ces ennemis leurs paroles et leurs erreurs, et s’ils subissent des difficultés ou des pertes, ils auront la récompense d’un combattant sur le chemin d’Allah, si Dieu le veut », a-t-il déclaré.

« Qu’Allah protège la communauté musulmane du mal des ennemis », a-t-il déclaré.

L’Ayatollah Noori-Hamedani

Pour sa part, l’Ayatollah Noori-Hamedani a déclaré qu’insulter la position de l’autorité chiite et la personne du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, est considéré comme une insulte aux principes mêmes de l’Islam.

« Aujourd’hui, Son Éminence dirige l’Oumma musulmane avec toute sa force et son courage. Il ne fait aucun doute que le soutenir est obligatoire et l’affaiblir interdit, surtout dans ce contexte où tous les ennemis de l’islam, du Coran et des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux) se sont unis », a-t-il déclaré.

« Toute attaque ou menace contre lui et l’autorité chiite, qu’elle émane d’un individu ou d’un État, est considérée comme un acte d’inimitié. Quiconque participe à ce crime est considéré comme tout aussi responsable », a-t-il déclaré.

Le régime israélien a déclenché son agression brutale contre la République islamique d’Iran le 13 juin, assassinant de hauts commandants militaires et des scientifiques nucléaires iraniens lors de frappes ciblées, et tuant des civils, notamment des femmes et des enfants.

Le régime israélien et le président américain ont également proféré des menaces contre l’Ayatollah Khamenei.

Vendredi, Trump, dans son langage habituel, a lancé une tirade d’insultes contre l’Ayatollah Khamenei, prétendant avoir empêché le régime israélien et les forces armées américaines de l’assassiner.

En réponse, les forces armées iraniennes ont puni le régime sioniste avec un barrage de missiles sophistiqués, qui ont percé le système de défense multicouche autrefois vanté d’Israël.

Les forces armées iraniennes ont pilonné les territoires occupés par ‘Israël’ et leurs infrastructures militaires et industrielles, en utilisant de nombreux missiles de nouvelle génération qui ont atteint efficacement les cibles désignées.

Source: Avec PressTV