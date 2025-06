La plus haute unité de commandement opérationnel de l’Iran a lancé un avertissement ferme, assurant que toute nouvelle attaque du régime israélien contre la République islamique d’Iran entraînera une riposte « plus énergique ».

Dans un communiqué publié le dimanche 29 juin, le commandant du quartier général militaire Khatam al-Anbiya a déclaré que « les forces armées de la République islamique d’Iran surveillent avec la plus grande vigilance toutes les actions des ennemis et sont prêtes à contrer toute agression ».

« En cas de la reprise de ces agressions, l’Iran réagira avec une fermeté accrue », a affirmé le communiqué, soulignant la détermination de la République islamique d’Iran à défendre son intégrité territoriale.

Qualifiant de « non dignes de confiance » l’ennemi sioniste et les États-Unis, le communiqué a également souligné que ces deux adversaires, par leurs actes d’agression, ont à maintes reprises démontré leur désengagement à ne respecter aucune réglementation légale, moral et international.

Toujours selon le communiqué, l’unité et la cohésion historiques du courageux peuple iranien pendant les 12 jours de l’agression israélienne, ainsi que la mobilisation massive lors des funérailles des martyrs ont « ont une fois de plus perturbé les rêves de l’ennemi sioniste et de son maître criminel, les États-Unis ».

Le communiqué a souligné que les forces armées iraniennes, sous le commandement du sage, courageux et perspicace Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, n’hésiteront pas un instant à défendre l’intégrité territoriale de l’Iran et la sécurité de son peuple face à tout acte d’agression.

« La nation iranienne a prouvé qu’elle deviendrait plus unie et qu’elle frustrerait les ennemis par la convergence, l’empathie et la solidarité face à toute intimidation, agression et brutalité, en particulier de la part des États-Unis criminels et du régime sioniste désespéré. »

Depuis la victoire de la Révolution islamique il y a 47 ans, a rappelé le communiqué, la puissance unique du peuple iranien a infligé des défaites successives aux ennemis.

Il a évoqué que les frappes punitives menées par les forces militaires iraniennes contre ‘Israël’ ont finalement contraint le gouvernement américain à plaider pour un cessez-le-feu, dans une tentative de sauver cette « tumeur cancéreuse ».

‘Israël’ a lancé une guerre d’agression non provoquée contre l’Iran le 13 juin, attaquant des sites nucléaires, militaires et résidentiels, assassinant plusieurs commandants militaires, scientifiques nucléaires et citoyens ordinaires.

En réponse, les forces armées iraniennes ont pilonné le régime et ses infrastructures militaires et industrielles, en utilisant des missiles de nouvelle génération qui ont percé le système antimissile multicouche d’Israël et atteint leurs cibles désignées.

Après douze jours d’agression, le régime sioniste a unilatéralement interrompu ses attaques suite à l’imposition par l’Iran d’un arrêt de la guerre, que, selon un ancien conseiller israélien Steve Bannon, Tel-Aviv a accepté pour se « sauver », car l’agression qu’il avait lancée dépassait ses capacités.

