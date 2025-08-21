Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé que « leurs combattants ont mené ce matin un raid de grande envergure, ciblant un site d’occupation israélien récemment construit au sud-est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza ».

Les Brigades ont expliqué dans un communiqué « qu’une force al-Qassam composée d’un peloton d’infanterie a pris d’assaut le site et a ciblé plusieurs escortes de chars Merkava 4 avec des engins explosifs Shawaz, des engins explosifs Commando et des obus Yassin 105 ».

Les combattants de la résistance ont également ciblé plusieurs maisons où des soldats israéliens étaient retranchés, utilisant six missiles anti-fortifications et antipersonnel, ainsi que des tirs de mitrailleuses. Ils ont ensuite pris d’assaut les maisons et tué plusieurs soldats à bout portant avec des armes légères et des grenades à main.

Le communiqué a indiqué que « les combattants al-Qassam ont réussi à tirer sur un commandant de char Merkava 4, le blessant mortellement ». Le communiqué a poursuivi « que les zones environnantes de l’opération ont été ciblées par plusieurs obus de mortier afin de couper la voie d’approvisionnement ».

Le communiqué a ajouté que « l’opération comprend une opération martyre, au cours de laquelle un combattant de la résistance s’est fait exploser à l’arrivée des secours israéliens, faisant des victimes parmi ses rangs ».

Les Brigades ont affirmé que « l’affrontement a duré des heures et que leurs combattants ont surveillé l’atterrissage des hélicoptères israéliens pour évacuer les blessés ».

Tentative de capture

Dans ce contexte, les médias israéliens ont révélé des détails supplémentaires sur l’attaque organisée qui a visé ce qu’ils ont décrit comme une position fortifiée de la Brigade Kfir à Khan Younis », expliquant « qu’environ 14 à 15 hommes armés ont émergé d’une ouverture de tunnel proche et ont tenté de s’infiltrer dans la position ».

Les médias israéliens ont ajouté que « les assaillants se sont approchés très près de l’entrée, où des affrontements directs et des tirs à bout portant avec les soldats israéliens ont éclaté ».

Les médias israéliens ont souligné que « les estimations font état d’une tentative d’enlèvement ».

Al-Duwairi : L’attaque des Brigades al-Qassam est unique, que seules des unités spéciales d’armées du monde entier ménent

Le général de division Fayez al-Duwairi, expert militaire, a qualifié « l’attaque menée par les Brigades al-Qassam – la branche armée du Mouvement de résistance islamique (Hamas) – au sud-est de Khan Younis (sud de la bande de Gaza) d’unique, que seules des unités spéciales d’armées du monde entier ménent.

Duwairi a expliqué, lors d’une analyse militaire sur la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera, que « l’attaque al-Qassam n’est ni une embuscade ni un raid, mais plutôt une opération offensive complexe et spéciale, digne des unités spéciales d’armées du monde entier, généralement de la taille d’un peloton (entre 30 et 33 soldats), contre un nombre plus restreint dans le cas des groupes armés (15 à 20 combattants) ».

Le groupe d’attaque est divisé en petits groupes, menés par le groupe d’assaut principal, qui comprend des groupes spécialisés dans le maniement des mitrailleuses, un autre équipé d’engins explosifs (Shawaz), un troisième de tireurs d’élite et un groupe spécialisé dans la capture.

Selon al-Duwairi, « le groupe de renfort se distingue également par le bombardement de la zone ciblée au mortier afin d’empêcher l’arrivée des forces de soutien. À cela s’ajoute un groupe de couverture, chargé de sécuriser le retrait et de transporter les morts et les blessés. Un groupe spécialisé dans le ciblage des bâtiments en cas de fuite des forces adverses était également présent ».

Concernant les répercussions de l’attaque, l’expert militaire a affirmé que « si le groupe d’attaque a réussi à capturer des soldats, cela a provoqué un soulèvement majeur en Israël. La colère a augmenté face à l’augmentation du nombre de prisonniers vivants à Gaza, et l’efficacité des opérations militaires a été remise en question après leur échec à récupérer les prisonniers ».

Selon al-Duwairi, « l’intervention de l’armée de l’air israélienne s’inscrit dans le cadre de l’application directe de la « loi Hannibal, notamment parce qu’elle vise des forces attaquantes qui se sont approchées à portée zéro, ce qui signifie que toute la zone dans laquelle se déroulent les opérations et les affrontements était visée ».

Source: Médias