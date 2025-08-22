Le Comité de coordination de la résistance irakienne a affirmé mercredi soir que « les fidèles combattants de la résistance irakienne ont toujours le doigt sur la gâchette pour défendre l’Irak et son peuple, ainsi que ses Forces de Hachd alChaabi, auxquelles les USA et ses mandataires dans la région continuent de s’opposer ».

Il a ajouté : « Cela exige des Irakiens qu’ils préservent la dignité de leurs combattants et protègent le caractère sacré de leurs camps, en particulier celui de la base de Saqr

des Forces de Hachd alChaabi, qui a longtemps produit des moudjahidines pour protéger l’État et son système politique ».

Le Comité de coordination de la résistance a déclaré : « Les USA perverses ne changeront pas sa politique malveillante contre le peuple, et on ne peut se fier à ses promesses ni garantir ses actions douteuses ».

Le Comité de coordination a également noté que « bien qu’il ait redéployé ses forces vers des zones qu’il juge plus sûres et réduit leurs effectifs dans ses camps et bases, il a intensifié ses sorties de drones et d’avions de combat dans l’espace aérien irakien, violant ainsi davantage la souveraineté de notre pays et ignorant la volonté de notre peuple ».

Le Comité de coordination a appelé les agences gouvernementales et le Parlement irakien à remplir leur rôle, par l’intermédiaire de leurs commissions compétentes, « en surveillant le déploiement des forces d’occupation américaines et en les obligeant à un véritable retrait garantissant la pleine souveraineté de l’Irak sur son territoire et son espace aérien ».

Les déclarations du Comité de coordination interviennent dans un contexte de pressions extérieures diverses exercées sur la résistance en Irak, notamment l’échec de l’adoption de la loi des Hachd alChaabi au Parlement.

Il y a quelques jours, Hussein Allawi, conseiller du Premier ministre irakien, a affirmé que « la mission de la coalition internationale à son quartier général à Bagdad, la capitale, et à la base d’Aïn al-Assad prendrait fin d’ici septembre prochain ».

Source: Médias