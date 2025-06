Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration condamnant fermement les propos offensants et insultants du président américain Donald Trump à l’encontre des hauts dirigeants iraniens.

Dans son langage grossier habituel, le président américain a lancé vendredi une tirade d’injures contre le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, en prétendant qu’il avait empêché le régime israélien et les forces armées américaines de l’assassiner.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’une telle rhétorique viole non seulement les principes fondamentaux des normes internationales, y compris l’accent mis par la Charte des Nations unies sur le droit des nations à l’autodétermination, mais constitue également « un affront à une vénérable civilisation » et blesse les sentiments de « centaines de millions de musulmans à travers la région et le monde ».

« Sans aucun doute, la rhétorique insultante et intimidante contre l’Iran et les personnalités politiques et religieuses vénérées par les Iraniens et les musulmans du monde entier ne fera qu’aggraver la répulsion mondiale envers les politiques à courte vue des USA et discréditer davantage ses prétentions à rechercher le dialogue et l’engagement », peut-on lire dans le communiqué.

Le ministère a également conseillé aux responsables américains d’abandonner leur rhétorique offensive et leurs fréquents changements de position, et de répondre plutôt des attaques des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran.

Le 22 juin, les États-Unis ont officiellement rejoint l’agression israélienne contre l’Iran en lançant des attaques contre trois installations nucléaires du pays, en violation de la Charte des Nations unies et du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Trump a annoncé un cessez-le-feu deux jours plus tard, peu de temps après que les forces armées iraniennes ont mené une attaque de missiles en représailles contre une base aérienne américaine clé au Qatar.

Source: Avec PressTV