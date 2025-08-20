Canberra a fustigé ce mercredi le « déchaînement » de critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a accusé son homologue australien Anthony Albanese d’être un « politicien faible qui a trahi Israël ».

« La force ne se mesure pas au nombre de personnes que vous pouvez faire exploser ou d’enfants que vous pouvez laisser affamés », a rétorqué le ministre des Affaires intérieures australien Tony Burke, sur la chaîne nationale ABC.

M.Burke a également parlé de « déchaînement » de la part du dirigeant israélien accusé de crimes de guerre à Gaza.

La bande de Gaza, totalement dépendante de l’aide humanitaire après plus de 22 mois de guerre génocidaire israélienne lancée le 7 octobre 2023, est menacée d’une « famine généralisée », selon l’ONU.

Les relations entre l’Australie et ‘Israël’ se sont considérablement envenimées depuis l’annonce la semaine dernière par Canberra de son intention de reconnaître un Etat palestinien à l’ONU en septembre.

Lundi, l’Australie a annulé le visa de Simcha Rothman, député d’extrême droite membre de la coalition gouvernementale de Netanyahu, affirmant que ses conférences sur place allaient sinon « semer la division ».

Le lendemain, ‘Israël’ a révoqué les visas de diplomates australiens auprès de l’Autorité palestinienne, une décision critiquée côté australien.

Quelques heures plus tard, Netanyahu a accusé nommément le Premier ministre australien, Anthony Albanese, d’être « un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d’Australie ».

Rappelons que plus de 62000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis octobre 2023.