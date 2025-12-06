La Cisjordanie a été le théâtre, vendredi, d’une série de violations israéliennes croissantes, notamment des raids, des arrestations et des agressions physiques, qui s’ajoutent aux provocations continues des colons contre les agriculteurs.

Dans le camp de réfugiés de Jalazone, au nord de Ramallah, de violents affrontements ont éclaté après l’assaut des forces d’occupation israéliennes dans les ruelles du camp. Un Palestinien de 45 ans a été blessé à la main par balle réelle, et un autre au pied par des éclats d’obus, alors que les soldats israéliens tiraient à balles réelles, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes.

Dans le gouvernorat de Jénine, un Palestinien de 57 ans a été blessé et contusionné après avoir été violemment battu par des soldats israéliens au point de contrôle militaire de Bartaa. Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné. Les forces d’occupation israéliennes ont également mené un raid dans la ville de Bartaa à l’aube, prenant d’assaut et saccageant plusieurs maisons et arrêtant de nombreux habitants. Des organisations de soutien aux prisonniers ont accusé les autorités israéliennes de détourner de l’argent appartenant aux familles.

Dans le sud d’Hébron, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté un Palestinien du village d’Arab al-Zuweidin alors qu’il labourait son champ. Parallèlement, des colons armés, sous la protection de soldats israéliens, ont attaqué des agriculteurs dans le désert de Yatta, les empêchant d’accéder à leurs terres et de faire paître leur bétail.

Des colons ont également installé une tente sur un terrain appartenant aux habitants de Khilat al-Natsh, dans le quartier de Jabal Jawhar, à l’est d’Hébron.

Dans le gouvernorat de Bethléem, les forces d’occupation israéliennes ont installé un point de contrôle militaire dans le secteur d’Umm Rukba, dans la ville d’al-Khader, procédant à des contrôles de véhicules et bloquant la circulation. Ces mesures ont perturbé les déplacements des Palestiniens et retardé leur retour chez eux.

