La présidence irakienne a nié avoir eu connaissance de la décision de désigner Ansarullah et le Hezbollah libanais comme organisations terroristes, ou l’avoir approuvée.

Dans un communiqué, la présidence a souligné que « ces décisions ne lui sont pas transmises ; ce sont les lois votées par le Parlement qui lui sont soumises pour examen et ratification ».

Elle a précisé que « les décisions gouvernementales, les décisions du Comité de gel des fonds terroristes et les instructions émises par toute autre entité ne lui sont pas transmises ».

Elle a ajouté : « Nous n’avons eu connaissance de la décision de désigner Ansarullah et le Hezbollah comme organisations terroristes et de geler leurs fonds que par le biais des réseaux sociaux. »

Le bureau du Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a annoncé hier, jeudi, que « le texte de la décision du Comité de gel des fonds terroristes contenait des inexactitudes ». Il a confirmé que « le Premier ministre a ordonné une enquête urgente afin de déterminer les responsabilités à l’origine de cette erreur ».

Le communiqué du bureau a précisé que « l’accord de l’Irak de geler les fonds, à la demande de la Malaisie, se limitait aux entités et aux individus liés au Daech et à Al-Qaïda ».

Source: Médias