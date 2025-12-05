Al-Manar a diffusé des images inédites montrant un lance-roquettes du Hezbollah extrait des décombres durant la guerre israélienne de 66 jours contre le Liban (23 septembre-27 novembre 2024).

Une fois repositionné, il a tiré une salve de roquettes Fadi 1 en direction de l’entité sioniste.

La vidéo, diffusée en exclusivité le jeudi 4 décembre par le programme Panorama Today d’Al-Manar, témoigne de la ténacité d’un combattant du Hezbollah qui, malgré la domination aérienne totale d’Israël durant les 66 jours de cette guerre, il est parvenu à extraire le lance-roquettes des décombres et à tirer des projectiles contre des cibles israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Hajj Imad Moughniyeh, haut commandant martyr du Hezbollah

Hajj Imad Moughniyeh, haut commandant du Hezbollah, traqué par le Mossad israélien pendant plus de 20 ans et assassiné par Israël à Damas en 2008, avait autrefois salué le moral des combattants du Hezbollah.

« L’esprit, c’est ce qui combat en nous », avait affirmé ce grand martyr.

Source: AlManar