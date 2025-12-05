Les forces navales du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont lancé un exercice de grande envergure dans le golfe Persique, mettant en avant ses capacités défensives et offensives avancées, optimisées par l’intelligence artificielle.

L’exercice a débuté jeudi 4 décembre, au cours duquel, les unités navales ont affirmé leur fermeté en adressant des avertissements aux navires américains présents dans la région.

Des systèmes de défense aérienne avancés, notamment Navab, Majid et Missagh, ont également été déployés en conditions de guerre électronique. Grâce à l’intelligence artificielle, ces systèmes ont pu identifier des cibles aériennes et navales en un temps record et les neutraliser avec une grande précision.

L’exercice, en l’honneur du commandant martyr Mohammad Nazeri, haut gradé des forces navales du CGRI, se déroule dans le golfe Persique, la zone maritime de Nazeat (îles d’Abou Moussa, Grande Tunb, Petite Tunb et Siri), le détroit d’Hormouz, ainsi que dans la mer d’Oman.

À rappeler que Mohammad Nazeri était le commandant des unités commandos d’élite des forces navales du CGRI. Il est largement reconnu en Iran pour le rôle qu’il a joué dans l’arrestation de dix marins américains – neuf hommes et une femme – qui s’étaient aventurés dans les eaux territoriales iraniennes le 12 janvier 2016.

Cet exercice militaire porte un double message : celui de paix et d’amitié aux pays voisins, et un avertissement clair aux ennemis : toute erreur de calcul entraînera une riposte décisive.

Les forces navales iraniennes et américaines ont une longue histoire d’affrontement dans le golfe Persique, la mer d’Oman et le détroit d’Hormouz depuis les années 1980.

La marine iranienne mène fréquemment des exercices de grande envergure dans le golfe Persique et la mer d’Oman, démontrant ainsi ses capacités et sa dissuasion face aux puissances étrangères.

Lors d’une rencontre avec les membres de la Commission parlementaire de la planification, du budget et de la comptabilité, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a déclaré que les forces armées œuvraient constamment à renforcer leurs capacités de défense et accroître leur préparation militaire, faisant du renforcement de la puissance militaire une priorité absolue.

Le général Hatami a souligné que la protection de l’Ordre islamique est indissociable de la préservation de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Iran, précisant que « toute atteinte à l’Ordre islamique porte atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de notre cher pays, l’Iran ».

Évoquant les tensions persistantes avec les États-Unis et ‘Israël’, le général Hatami a indiqué que l’hostilité envers le pays, issue de l’arrogance internationale, perdure depuis la victoire de la Révolution islamique et n’a cessé de s’intensifier.

Il a, en particulier, fait référence à la guerre des douze jours imposée en juin par l’alliance israélo-américaine, alors que l’Iran était engagé dans des négociations avec les États-Unis.

Le 13 juin, ‘Israël’ a lancé une guerre non provoquée contre l’Iran, assassinant de nombreux hauts gradés militaires, des scientifiques nucléaires et des civils.

Après plus d’une semaine, les États-Unis entraient en guerre en bombardant trois sites nucléaires iraniens, en violation flagrante de la Charte des Nations unies, du droit international et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

En réponse, les forces armées iraniennes ont ciblé des sites stratégiques dans les territoires occupés par ‘Israël’, ainsi que la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar, la plus grande base militaire américaine en Asie de l’Ouest.

Selon le général Hatami, les agresseurs visaient à détruire les capacités nucléaires, balistiques et de défense de l’Iran et à assassiner des commandants hauts gradés dans une tentative plus vaste pour renverser la République islamique. Pourtant, s’est-il félicité, l’Iran a « remporté la guerre » et ses adversaires n’ont pas atteint leurs objectifs.