Le président de la République, le général Joseph Aoun, a reçu une délégation de diplomates et de représentants des missions des pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU en visite au Liban.
Le groupe a exprimé son soutien à la stabilité du pays à travers l’application des résolutions internationales, affirmant la volonté de leurs Etats d’aider l’armée libanaise à poursuivre son déploiement et à garantir l’exclusivité des armes. Les diplomates ont également salué l’intégration récente par le Liban d’un civil au Comité du mécanisme chargé de superviser le cessez-le feu avec l’occupation israélienne.
Le président Aoun a pour sa part remercié les pays pour leur appui, réaffirmant « l’engagement du Liban à mettre en oeuvre les résolutions internationales ».
Il a appelé à « soutenir l’armée libanaise dans l’accomplissement de sa mission », soulignant la coopération active avec la Finul et la coordination avec le mécanisme.
Il a toutefois insisté sur la nécessité « d’exercer des pressions pour obtenir l’application par Israël du cessez-le-feu et son retrait », indiquant compter sur l’appui des membres du Conseil pour avancer en ce sens.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقى وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور لبنان . الوفد أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني… pic.twitter.com/oAK1Xg6dow
