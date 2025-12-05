Le président de la République, le général Joseph Aoun, a reçu une délégation de diplomates et de représentants des missions des pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU en visite au Liban.

Le groupe a exprimé son soutien à la stabilité du pays à travers l’application des résolutions internationales, affirmant la volonté de leurs Etats d’aider l’armée libanaise à poursuivre son déploiement et à garantir l’exclusivité des armes. Les diplomates ont également salué l’intégration récente par le Liban d’un civil au Comité du mécanisme chargé de superviser le cessez-le feu avec l’occupation israélienne.

Le président Aoun a pour sa part remercié les pays pour leur appui, réaffirmant « l’engagement du Liban à mettre en oeuvre les résolutions internationales ».

Il a appelé à « soutenir l’armée libanaise dans l’accomplissement de sa mission », soulignant la coopération active avec la Finul et la coordination avec le mécanisme.

Il a toutefois insisté sur la nécessité « d’exercer des pressions pour obtenir l’application par Israël du cessez-le-feu et son retrait », indiquant compter sur l’appui des membres du Conseil pour avancer en ce sens.