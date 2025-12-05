Le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé que le sort de Yasser Abou Shabab, agent à la solde de l’occupation israélienne, est « le sort inévitable de tous ceux qui choisissent de trahir leur peuple et leur patrie et de devenir des instruments entre les mains de l’occupation ».

Les médias israéliens ont annoncé jeudi après-midi la mort de Yasser Abou Shabab et de plusieurs agents à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qualifiant cet événement de « mauvais développement pour Israël ».

Dans un communiqué publié jeudi soir, le Hamas a expliqué que « les actes criminels commis par Abou Shabab et sa bande constituaient une rupture flagrante avec le consensus national et social », soulignant que son comportement « ne représente que la faction isolée qu’il a choisi de rejoindre ».

Le Hamas a en outre salué « la position des familles, des tribus et des clans qui ont désavoué Abou Shabab et tous ceux qui ont attaqué leur peuple ou collaboré avec l’occupation. Les tribus ont retiré leur protection à ce genre de collaborateurs ».

Le mouvement a affirmé que « le recours par l’occupation à des bandes criminelles socialement et moralement corrompues, agissant sans foi ni loi, pour mettre en œuvre ses projets illusoires dans la bande de Gaza témoigne de son impuissance face à la détermination du peuple et de la Résistance ».

Il a dans ce contexte souligné que l’occupation, « incapable de protéger ses propres agents, ne pourra protéger aucun de ses serviteurs », et que le sort de « quiconque porte atteinte à la sécurité de son peuple et sert son ennemi est d’être relégué aux oubliettes de l’histoire et de perdre tout respect et toute influence au sein de sa société ».

Le Hamas a conclu en affirmant que « l’unité de notre peuple, avec ses familles, ses tribus, ses clans et ses institutions nationales, restera le rempart contre toute tentative de déstabilisation et ne sera pas un refuge pour les bandes criminelles ou les projets douteux, quels qu’en soient les instigateurs ».