Le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ali Reza Tangsiri, a confirmé que les manœuvres Iqtidar ( ndrl :Puissance) récemment menées par les forces iraniennes ont atteint tous leurs objectifs. Il a indiqué que « les Gardiens de la révolution ont démontré une partie de leurs capacités navales lors de cet exercice, notamment grâce à des missiles navals de fabrication nationale ».

Le général Tangsiri a expliqué que les manœuvres ont permis, pour la première fois, de tester un missile d’une portée qui dépasse la distance géographique du golfe Persique, en plus des essais de missiles balistiques de précision ».

Il a ajouté que « les forces ont frappé de multiples cibles en mer, sous l’eau et en surface, ainsi que dans les airs ».

Il a souligné que « toutes les armes utilisées lors de cet exercice sont des produits de l’industrie de défense iranienne et ces capacités permettent aux forces des Gardiens de la révolution de surveiller et d’évaluer en permanence les mouvements ennemis dans le golfe Persique, témoignant ainsi de leur pleine capacité opérationnelle face à toute confrontation potentielle dans la région ».

Plus tôt, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a souligné que « les conditions de défense de l’Iran sont actuellement meilleures qu’auparavant et que sa réponse à toute agression « sera plus décisive et précise ».

Source: Médias