Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a souligné samedi que « l’accord de cessez-le-feu marque une nouvelle étape, celle de la responsabilité de l’État ».

Dans un discours, Cheikh Qassem a affirmé : « Nous avons pleinement mis en œuvre l’accord. Ni les Israéliens, ni les Américains, ni personne au Liban, ne trouvent la moindre faille dans nos efforts » ajoutant que « certains exigent désormais la remise des armes ».

Il s’est interrogé : « Y a-t-il quelqu’un de sensé et de logique capable de se défaire de ses propres forces alors que les Israéliens refusent d’appliquer l’accord et poursuivent leurs attaques ? »

Dans ce contexte, Cheikh Qassem a noté que « les agressions et les violations en cours relèvent de la responsabilité de l’État libanais », condamnant « les attaques israéliennes, dont la plus récente est celle contre Nabatieh, contre les employés du secteur bancaire et contre tout citoyen du sud ».

Il a poursuivi : « Cela ne doit pas se produire, et l’État doit exercer des pressions et tout mettre en œuvre pour que la situation soit résolue. C’est son devoir ».

Il s’est adressé à l’auditoire en déclarant : « Sachez que cela ne peut pas continuer », demandant : « Imaginez-vous que nous resterons silencieux éternellement ? »

Dans ce contexte, Cheikh Qassem a souligné que « tout cela a des limites » et « que « personne ne fournisse des excuses à l’occupation israélienne ».

Il a indiqué « que l’entité sioniste a occupé 600 kilomètres carrés de la Syrie, et il n’a aucune excuse. Il a détruit toutes ses capacités, sans aucune excuse. Il a attaqué l’Iran, sans aucune excuse ».

Il a expliqué que « chaque fois qu’une partie est faible, cela permet à l’entité sioniste de s’étendre et de s’emparer de tout, des pierres, des personnes, des capacités et du potentiel , mais cela n’arrivera pas avec nous ».

Cheikh Qassem a également souligné : « Nous sommes capables d’affronter l’entité sioniste, et lorsque nous avons le choix, nous n’en avons qu’un. Lorsque nous avons le choix de l’honneur, cela signifie que nous sommes en confrontation ».

Il s’est adressé à ceux qui se demandent si la confrontation est profitable et comment remporter la victoire : « Venez nous rencontrer pour voir comment nous gagnerons. Nous accomplissons notre devoir, nous sommes sur le terrain, nous prions Dieu Tout-Puissant et nous lui faisons confiance, et, si Dieu le veut, nous réussirons. Si ce n’est pas le premier jour, alors le deuxième et le troisième. Si ce n’est pas le premier mois, alors le deuxième et le troisième. Si ce n’est pas entre les mains de certains d’entre nous, alors entre les mains d’autres. Mais nous sommes toujours victorieux : par la victoire ou par le martyre ».

Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté : Que personne ne plaisante ni ne joue avec nous, et que personne ne prétend qu’il est possible de faire plier nos gens ».

Nos sacrifices dans la bataille du déluge d’Al-Aqsa ne nous empêcheront pas de continuer

Cheikh Qassem a également évoqué les efforts déployés par le Hezbollah depuis le lancement de l’opération Déluge d’Al-Aqsa et son soutien au peuple palestinien, affirmant que « cette opération de soutien est un devoir moral et politique, et vise à défendre la vérité, car nous avons un ennemi commun ».

Cheikh Naim Qassem a expliqué que « l’ennemi a trouvé le moment opportun, septembre 2024, pour déclencher une guerre contre le Liban et a commencé à assassiner des dirigeants et des jeunes de la résistance via les explosions de Pager et en frappant les capacités de la résistance ».

Il a expliqué que « l’objectif était de frapper le système de commandement et de contrôle, en ciblant des milliers de moudjahidines et leurs capacités, dans le but de frapper et d’éliminer le Hezbollah ».

Cheikh Qassem a noté que « les sacrifices des martyrs ont donné un élan » et « les sacrifices des blessés ont incité à une plus grande responsabilité, tandis que les sacrifices du peuple ont été un symbole de moral et de détermination ».

Il a ajouté que « le maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah, a accompagné ses frères pendant des décennies, développant leurs capacités, ce qui a permis aux sacrifices, malgré leur ampleur, de continuer malgré tout ce qui s’est passé. C’est pourquoi le Conseil de la Choura du Hezbollah s’est empressé de pourvoir tous les postes, et la jeunesse a résisté dans la bataille des braves, tandis que nous sommes restés inébranlables, frappant l’ennemi de coups douloureux ».

Il a poursuivi : « Les funérailles de sayyed Nasrallah et de sayyed Safyieddine et les élections municipales, ont démontré que la direction des martyrs de la nation a été capable d’atteindre cet objectif. L’environnement est cohérent avec ses alliés, en particulier le mouvement Amal, ainsi qu’avec le mouvement populaire vers les villages libérés. Ce sont autant de signes de continuité et de victoire ».

Cheikh Qassem a conclu en déclarant : « Grâce aux sacrifices, nous avons pu parvenir à ce résultat. Nous avons conclu l’accord que l’État a indirectement conclu avec l’entité sioniste. Cet accord marque une nouvelle étape, et nous l’avons mis en œuvre. Aujourd’hui, il appartient à l’État de remplir son rôle ».

