Plusieurs zones du nord de la Cisjordanie ont connu samedi une escalade généralisée de la violence de la part des forces d’occupation israéliennes et des colons, avec des campagnes d’arrestations et des raids, ainsi que des attaques continues contre des villages au sud de Naplouse.

Dans le village d’Urif, au sud de Naplouse, les forces d’occupation ont arrêté le père du martyr Mouhannad Shehadeh, l’un des auteurs de l’attaque d’Eli . Elles ont également arrêté son frère, Ihab Shehadeh, sur son lieu de travail dans les territoires palestiniens occupés en 1948, dans le cadre d’une campagne visant à cibler les familles de résistants palestiniens.

Dans le même contexte, les forces d’occupation ont arrêté Mahmoud Asida à l’aube dans le village de Tal, au sud-ouest de Naplouse, qui a ensuite été le théâtre de violentes attaques de colons. Des dizaines de colons ont attaqué le quartier de Kafrur, à la périphérie du village, sous la protection des soldats de l’occupation.

De jeunes Palestiniens ont résisté à l’attaque, ce qui a donné lieu à de violents affrontements, au cours desquels les forces d’occupation israéliennes ont tiré à balles réelles sur les habitants, dans un contexte de tension extrême et de mobilisation populaire généralisée dans le village.

Au même moment, des colons se sont rassemblés à l’une des entrées de la ville de Naplouse, exigeant ce qu’ils appellent le « contrôle permanent » du Tombeau de Joseph, à l’est de la ville. Cette action constitue une provocation manifeste du sentiment palestinien et s’inscrit dans une tentative d’imposer de nouvelles conditions de colonisation sur le terrain.

Les forces d’occupation israéliennes ont continué de fermer l’entrée de la ville d’al-Lubban al-Sharqiya, au sud de Naplouse, avec des monticules de terre, entravant la circulation des citoyens et provoquant d’importants embouteillages.

De plus, les forces d’occupation israéliennes ont lancé des raids sur la ville d’Aqaba, au nord de Tubas, et sur la ville de Tubas plus tard dans la journée, coïncidant avec l’escalade des tensions autour de Naplouse et sa propagation à d’autres zones du nord de la Cisjordanie.

