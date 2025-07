Le ministre vénézuélien de l’Intérieur, Diosdado Cabello, a annoncé mardi « la saisie d’armes de fabrication israélienne destinées à être utilisées dans des attentats terroristes ».

M. Cabello a expliqué que « ce complot est lié à la droite vénézuélienne, qui utilise l’argent du trafic de drogue pour acheter des armes et recruter des assassins et des terroristes ». Il a précisé que « les origines de ce complot et ses liens avec le trafic de drogue colombien ont également été saisis ».

M. Cabello a précisé que « des fusils de fabrication israélienne destinés à être utilisés dans des attentats terroristes ont été saisis ». Il a ajouté que « plusieurs individus ont été arrêtés à Caracas, transportant des fusils, des grenades, des munitions de gros calibre et des téléphones portables, et ont fourni des informations complémentaires aux forces de sécurité ».

« Dans l’État de Barinas, des détonateurs électriques destinés à des explosions à longue portée ont été saisis », selon le ministre vénézuélien.

« Un appareil radio, destiné à être utilisé comme détonateur à distance, a également été retrouvé dans la roue de secours de la voiture d’un citoyen colombien. Le citoyen, arrêté aujourd’hui, a avoué que les explosifs étaient destinés à l’Académie militaire, au Conseil national électoral, à l’ambassade de Colombie, à la Cour suprême de justice et à des personnalités importantes », selon Cabello.

Le ministre vénézuélien de l’Intérieur a évoqué « les allégations selon lesquelles un Vénézuélien, Armando José García, aurait fourni aux États-Unis des informations sur un site de missiles iranien au Venezuela ».

Il a souligné que « ces actions visent à étayer la rhétorique de Marina Corina Machado (chef de file de l’opposition vénézuélienne), à trouver quelqu’un pour prouver la validité de ses accusations, puis à justifier des mesures d’intervention contre le Venezuela ». Il a ajouté : « Ils veulent obtenir une intervention américaine par tous les moyens ».

Cabello a conclu en dénonçant « le complot persistant du FBI contre le Venezuela, lancé depuis les États-Unis », soulignant que « le complot de Maria Corina Machado comprend le trafic de drogue, le terrorisme et le recours à des bandes armées pour inciter à la violence ».

Quelques jours plus tôt, Cabello a annoncé l’échec d’un complot terroriste dans l’est du pays, qui comprenait la contrebande d’armes et de lance-roquettes, et l’arrestation d’un chimiste qui prévoyait de communiquer avec des agences américaines, sur fond d’accusations directes selon lesquelles le sionisme tentait d’étendre son influence en Amérique latine.

Source: Médias