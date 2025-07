De nouvelles images satellites montrent la poursuite de l’activité dans l’usine d’enrichissement nucléaire iranienne de Fordo, qui a été attaquée par des bombardiers américains B-2 il y a un peu plus d’une semaine.

Les images ont été collectées, le dimanche 30 juin par Maxar Technologies, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies spatiales et l’imagerie géospatiale, rapportent les médias israéliens.

Maxar a déclaré que cela « révélait une activité continue dans les puits de ventilation et les évents causée par les frappes aériennes de la semaine dernière sur le complexe d’enrichissement d’uranium de Fordo ».

Les images montrent des engins d’excavation et plusieurs personnes positionnés juste à côté du puits nord, sur la crête au-dessus du complexe souterrain. La grue semble fonctionner à l’entrée du puits/trou.

Selon Maxar, plusieurs autres véhicules sont également aperçus en contrebas de la crête et stationnés le long du chemin construit pour accéder au site.

Aux premières heures du 13 juin, le régime israélien a lancé une agression tous azimuts sur le sol iranien en ciblant divers sites militaires, nucléaires et civils, coûtant la vie à des dizaines de hauts commandants militaires et de scientifiques nucléaires ainsi qu’à des civils, dont des dizaines des femmes et d’enfants.

Le 22 juin, les États-Unis ont rejoint le régime israélien dans l’assaut et bombardé trois sites nucléaires iraniens, en violation grave de la Charte des Nations Unies, du droit international et du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Un jour plus tard, l’Iran a lancé une vague de missiles sur la base aérienne d’al-Udeid au Qatar – la plus grande base militaire américaine en Asie de l’ouest – en représailles à l’agression.

Alors que les forces armées iraniennes pilonnaient ‘Israël’ et ses infrastructures militaires et industrielles, en utilisant de nombreux missiles de nouvelle génération qui touchaient précisément les cibles désignées, le régime sioniste, acculé, a été contraint de déclarer un cessez-le-feu unilatéral, conformément à un accord proposé par Washington, afin d’empêcher de nouvelles frappes de missiles iraniens.