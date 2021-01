L’entité sioniste et le Soudan ont convenu d’ouvrir prochainement des missions diplomatiques lors de la visite du ministre du Renseignement Eli Cohen dans ce pays d’Afrique de l’Est lundi, a rapporté mardi 26 janvier l’agence de presse turque Anadolu, citant « une source gouvernementale soudanaise ».

« La visite du ministre israélien à Khartoum visait à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines », a-t-elle expliqué sous couvert d’anonymat

« M. Cohen et [le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah] Al-Burhan, ont convenu d’échanger le plus tôt possible sur l’ouverture d’ambassades dans les deux pays », a-t-elle ajouté.

Le ministre israélien du Renseignement s’est rendu lundi au Soudan et a rencontré des hauts fonctionnaires du pays, incluant des responsables militaires et du renseignement. Il s’agissait par ailleurs de la première visite d’un ministre israélien dans le pays.

Selon les médias israéliens, une délégation soudanaise devrait bientôt se rendre en ‘Israël’.

Après les Emirats arabes unis et Bahreïn, le Soudan est devenu en octobre dernier le troisième pays arabe à annoncer en 2020 un accord de normalisation avec l’entité sioniste et ce, en dépit de protestations dans le pays contre tout rapprochement avec l’ennemi sioniste.