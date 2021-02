Après l’attentat terroriste sur la place Tayran, à Bagdad qui a précédé une offensive visant les combattants des Hachd al-Chaabi, ces derniers, en coopération avec les forces de sécurité irakiennes, ont lancé une nouvelle série d’opérations anti-Daech dans les différentes régions d’Irak. Le Hachd Chaabi accuse les membres du groupe takfiro-wahhabite Daech d’être soutenu par les forces d’occupation américaines.

Parmi ces opérations, Thar al-Shodaha est l’une des plus importantes et sa deuxième phase a commencé le dimanche 31 janvier. La première phase de Thar al-Shodaha a été lancée le 20 janvier dans les provinces d’al-Anbar, de Kirkouk et de Salaheddine.

La première phase de l’opération Thar al-Shodaha, qui impliquait les 22e, 88e et 9e brigades des Hachd al-Chaabi ainsi que l’unité spéciale de cette organisation et le commandement de l’opération de Salaheddine chez l’armée irakienne, a été soutenue par l’aviation irakienne.

Lors de cette opération, plusieurs fiefs des terroristes de Daech au sud de Kirkouk ont été découverts et détruits d’autant plus qu’Abou Yasser al-Issaoui, numéro deux de Daech, a été abattu.

En plus, les repaires de terroristes de Daech ont été détruits dans la ville d’al-Routbah, à l’ouest d’al-Anbar, et un commandant de Daech a été arrêté dans un piège tendu par les forces irakiennes.

Le terroriste arrêté se déplaçait entre les provinces de Salaheddine, d’al-Anbar et de Ninive et il était impliqué dans des attentats à Abou Kamal et Baqouz en Syrie.

Les forces irakiennes ont au total sécurisé 450 kilomètres de la frontière irako-syrienne afin d’empêcher les terroristes de s’infiltrer en Irak depuis la Syrie.

Les Irakiens passent à l’offensive :

Les forces irakiennes ont renoncé à leur stratégie de défense et sont passées à l’offensive en menant neuf opérations antiterroristes à Kirkouk, à Salaheddine et à al-Anbar (ouest0. Un grand nombre de terroristes ont été tués ou arrêtés lors de ces opérations.

Par ailleurs, les combattants des Hachd al-Chaabi se sont déployés aux alentours du désert de Najaf afin d’empêcher les terroristes de s’infiltrer dans cette région.

Ailleurs à Bassora (sud), une opération a commencé au nord et au sud impliquant les militaires de l’armée, les effectifs de police, les agents des services de sécurité, les forces sécuritaires et les combattants des Hachd al-Chaabi. L’opération vise à arrêter les terroristes, récupérer les armes illégales et rétablir la sécurité dans la province de Bassora.

Attaque de drones des Hachd contre Daech :

Les combattants des Hachd ont lancé trois attaques au drone simultanées depuis trois directions contre les cellules dormantes de Daech, qui se cachaient dans des régions difficiles d’accès de l’est de Salaheddine. Trois repaires et un tunnel appartenant aux terroristes ont été détruits.

Selon Ali al-Husseini, en charge des opérations du nord des Hachd al-Chaabi, « les opérations surprises se poursuivent pour éradiquer les terroristes dans les provinces déjà libérées ».

Par ailleurs, d’importantes opérations de renseignement se poursuivent contre les terroristes et 17 commandants de Daech ont été tués grâce à ces opérations dans un laps de temps allant du mois de septembre jusqu’à la fin de janvier 2021.

Après avoir détecté les fiefs des terroristes, lors des opérations de surveillance, plusieurs entre eux ont été détruits par les forces irakiennes.

Par ailleurs, une ceinture sécuritaire a été placée par les Hachd al-Chaabi autour de la ville de Jalula dans la province de Diyala afin d’empêcher toute infiltration terroriste et de protéger les habitants de cette ville.

