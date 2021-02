En deux jours de suite, deux drones israéliens ont été interceptés et capturés par la résistance libanaise et palestinienne, au sud du Liban et dans la bande de Gaza.

« La résistance islamique a abattu au matin de ce lundi 1er février 2021, un drone de l’ennemi israélien ayant violé l’espace aérien libanais au-dessus du bois de la localité de Blida au sud du Liban. Et il est entre les mains de la résistance », a écrit dans un communiqué, Média de guerre, organe médiatique de la résistance islamique au Liban.

Le Bureau médiatique du Hezbollah a pour sa part indiqué qu’un drone israélien de type Matris-100 a violé l’espace aérien libanais vers 10heures 30 heure de Beyrouth, à 400 mètres de la ligne bleue ».

Et de poursuivre dans un communiquée: » les moudjahidines de la Résistance islamique l’ont intercepté, utilisant les armes convenables et l’ont descendu dans la région Kharbet Choeb, dans la localité de Blida, au sud du Liban ».

Le porte-parole de l’armée israélienne Avichay Adraee a reconnu qu’un drone de l’armée israélienne est tombé sur le territoire libanais « lors d’une activité opérationnelle sur la frontière avec le Liban », assurant qu’une fuite d’informations n’est pas à craindre.

Le correspondant de la télévision al-Manar Ali Choeb a, pour sa part, constaté que l’ennemi israélien a intensifié ces derniers temps l’envoi de ses drones vers les zones frontalières pour d’après lui pallier à l’absence des éléments militaires israéliens à la frontière avec le Liban.

Depuis juillet 2020, les soldats israéliens n’y sont plus visibles, par crainte d’être abattus par des éléments de la résistance libanaise, conformément à la promesse du numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah de venger la mort d’un combattant du Hezbollah dans un raid israélien à proximité de l’aéroport de Damas.

Le chroniqueur du site d’informations israélien Walla Amir Bohbout s’est dit étonné que le drone se soit abattu au sud du Liban au lendemain d’un drone israélien abattu dans la bande de Gaza.

Le dimanche 31 janvier, un drone a été descendu dans la région du barrage israélien Eretz-Beit Hanoune. Selon des sources palestiniennes, la résistance palestinienne a ouvert le feu en direction de l’appareil de type Quad Capture qui survolait la région du barrage, l’a descendu et capturé.

Selon l’agence palestinienne Pal Today, le ciel de la bande de Gaza a été le théatre de vols intenses de drones de reconnaissance israéliens ces derniers temps.

Source: Divers