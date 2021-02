Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réaffirmé, lundi 8 février, leur soutien à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, lors d’une réunion d’urgence au Caire sous prétexte de soutenir la cause palestinienne.

Dans un texte commun, les ministres des pays de la Ligue arabe ont souligné « l’adhésion des pays arabes à la solution à deux Etats, qui incarne l’Etat palestinien indépendant (…) et le principe de la terre contre la paix ».

Ils ont en outre souligné « le rejet par les Arabes de tout projet ou mesure unilatérale israélienne qui viole les droits du peuple palestinien, viole le droit international et mine la solution à deux Etats, pour laquelle il n’y a pas d’alternative ».

Les responsables politiques arabes ont aussi affirmé leur soutien pour « les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien, parmi lesquels figurent au premier chef le droit à l’autodétermination, le droit au retour et à l’établissement d’un Etat indépendant et pleinement souverain ».

« Le consensus mondial sur la solution à deux Etats doit se concrétiser en une action qui consiste à protéger cette solution des attaques continuelles des Israéliens visant à la saper », a dit Ahmed Aboul Gheit le secrétaire général de la Ligue arabe.

Les pourparlers entre l’entité sioniste et les Palestiniens sont au point mort depuis 2014.

Source: Avec AFP