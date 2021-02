Le développement et l’ouverture continus de la Chine injecteront un fort élan à la reprise et à la croissance économiques mondiales, et élargiront les horizons de sa coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale (PECO), a déclaré mardi le président chinois Xi Jinping.

M. Xi a fait ces remarques lors de son discours clé par liaison vidéo au sommet Chine-PECO à Beijing.

« La Chine accélérera son rythme en favorisant un nouveau paradigme de développement avec la circulation intérieure comme pillier et les circulations intérieure et internationale se renforçant mutuellement », a indiqué M. Xi.

La Chine continuera à ouvrir plus largement ses portes, en mettant l’accent sur l’ouverture institutionnelle qui couvre les règles, les réglementations, la gestion et les normes, tout en favorisant un environnement commercial basé sur les principes du marché, gouverné selon la loi et conforme aux normes internationales, a indiqué M. Xi.

Le président chinois Xi Jinping présidera un sommet Chine-PECO (pays d’Europe centrale et orientale) mardi à Beijing et prononcera à cette occasion un discours liminaire, a annoncé la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

La coopération entre la Chine et les PECO est devenue plus étroite dans de nombreux domaines et M. Xi a exposé ses vues sur le développement des relations Chine-PECO à différentes occasions.

Dans un message de félicitations adressé au président polonais Andrzej Duda en août dernier, M. Xi s’est dit prêt à travailler avec le président Duda pour saisir les opportunités dans le cadre de la construction conjointe de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR) et de la coopération entre la Chine et les PECO, en vue de porter les relations bilatérales à des niveaux plus élevés et d’apporter des bénéfices aux deux pays et aux deux peuples.

Lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban en mai 2020, M. Xi a indiqué qu’il souhaitait rencontrer M. Orban dans un bref délai après la pandémie, afin de contribuer à porter le partenariat stratégique global Chine-Hongrie ainsi que la coopération entre la Chine et les PECO à des niveaux plus élevés.

Le président chinois a dit à son homologue tchèque Milos Zeman, lors d’une conversation téléphonique en avril 2020, que la Chine était disposée à partager avec la République tchèque ses informations et expériences concernant l’endiguement du COVID-19 par le biais, entre autres, des canaux bilatéraux et du mécanisme de coopération entre la Chine et les PECO.

Félicitant Zoran Milanovic pour son accession à la présidence de la Croatie en février 2020, M. Xi a indiqué que la Croatie et la Chine entretenaient une forte confiance politique mutuelle, connaissaient des résultats fructueux dans l’édification conjointe de l’ICR et des consultations positives dans le cadre de la coopération entre la Chine et les PECO.

En novembre 2019, lors de ses entretiens avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, M. Xi a noté que le mécanisme de coopération entre la Chine et les PECO a enrichi le partenariat stratégique global entre la Chine et l’Union européenne (UE) et que la Chine restait disposée à coopérer avec la Grèce pour consolider ce mécanisme et à préserver ensemble le multilatéralisme et le libre-échange afin d’obtenir des résultats bénéfiques pour tous.

Source: AlManar + Agences