Le chef du mouvement irakien la Sagesse a invité les Etats-Unis à revenir à l’accord nucléaire, et invité le gouvernement irakien à programmer le retrait américain de son pays. Il a également souligné que la question palestinienne restera la principale cause dans notre réalité arabe et islamique

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, Sayed Ammar al-Hakim a tenu ces propos à l’occasion de la Journée de commémoration de la journée du martyr, le vendredi 12 janvier. Son mouvement est l’un des partis principaux en Irak. Il fait partie du plus grand bloc parlementaire lequel compte 177 députés sur les 329.

Dans son discours. sayed Hakim a indiqué que la région traverse une phase dangereuse et les affres de la construction de l’État et de la bonne gouvernance.

« Nous assistons à des conditions qui ne tolèrent pas les courtoisies ni les manœuvres », a-t-il souligné.

Il a appelé la nouvelle administration américaine à revenir de toute urgence à l’accord nucléaire avec l’Iran, le jugeant essentiel pour la sécurité de la région.

Selon lui, le gouvernement devrait rassurer la population en prenant des mesures adéquates et en programmant le retrait des forces américaines d’Irak.

« Nous n’acceptons pas le retour du terrorisme par les fenêtres après qu’il a été expulsé par la porte. Cela nécessite de la vigilance, de la sensibilisation et des efforts de renseignement », a-t-il affirmé.

Renouvelant l’appel en faveur d’un dialogue global qui rassemble les pays de la région autour d’une même table, il a estimé que « ce que nous avons en commun est plus important que nos divergence ».

Evoquant les élections anticipées qui sont d’après lui une étape importante pour changer les équations, il a appelé à nouveau à la formation d’alliances inter communautaires dans le but de renforcer la construction de l’État, car « il n’appartient à personne mais à tous les Irakiens ».

Il a poursuivi : « Nous sommes ouverts à tout le monde et sommes entièrement en faveur du projet étatique », notant que «la solution est dans notre projet national ».

Et M. Hakim d’ajouter : « Tant que la boussole des idées et les mécanismes de l’action politique ne changeront pas, nous resterons tels que nous sommes ». Rappelant que le courant de la Sagesse opte depuis le début des manifestations « contre la violence contre les manifestants et encourage le dialogue avec les manifestants ».

Il a aussi critiqué les campagnes de classification, de trahison et de rupture pour des raisons idéologiques et communautaires, les qualifiant de « poison mortel qui attise les divisions ».

Et M. Hakim de conclure : « Les communautés seront en sécurité lorsque l’Etat le sera. La page de la marginalisation a tourné et le moment est venu pour s’entendre sur un contrat sociopolitique global ».

Source: Médias