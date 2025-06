Le navire humanitaire Madleen avec à son bord 12 militants, dont et l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan et l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, a atteint les côtes égyptiennes et se rapproche de la bande de Gaza dévastée par la guerre, assiégée et affamée par Israël, ont annoncé samedi les organisateurs.

Ce navire, appartenant à la Flottille de la Liberté, devrait arriver à Gaza dans les prochaines 48 à 72 heures, avait déclaré l’équipe de la flottille jeudi.

L’équipage du navire a déclaré que la navigation se déroulait dans le calme, après avoir été survolé par des drones de reconnaissance israéliens les nuits précédentes, ce qui a suscité de vives inquiétudes parmi les militants.

Dans des déclarations à bord du navire, Hassan elle a souligné que toute tentative de cibler ou d’intercepter le navire constituerait une violation flagrante du droit international. L’équipage du navire s’attend à ce qu’il atteigne 100 milles nautiques près de Gaza lundi prochain.

Le voilier qui se nomme «Madleen», en hommage à la première femme pêcheuse professionnelle de Gaza, Madeleine Kullab, dont le père a été tué par les bombardements israéliens, est parti de Sicile le 1er juin, emportant des «jus de fruit, du lait, du riz, des conserves, des barrettes de protéine» offerts par des centaines de citoyens solidaires du peuple palestinien.

Le 5 juin, l’embarcation a fait un détour en Méditerranée pour venir en aide à quatre personnes réfugiées originaires du Soudan qui traversaient la mer dans une embarcation de fortune et s’étaient jetées à l’eau pour éviter les garde côtes. «Nous avons pu les secourir, elles sont avec nous sur notre bateau», a affirmé Rima Hassan.

L’armée israélienne a annoncé le déploiement d’un commando maritime pour intercepter le bateau. Lors d’une conférence de presse, le général de brigade, Effie Defrin a déclaré que la «Marine est mobilisée jour et nuit pour protéger l’espace maritime d’Israël et les frontières maritimes», «je ne rentrerai pas dans le détail de la façon dont nous nous préparons mais nous avons acquis de l’expérience ces dernières années, et nous agirons en conséquence» a-t-il cru bon de préciser. Sur I24, un lieutenant-colonel a confirmé : «Si ces personnes défient les informations, il y aura une opération comme en 2010».

Cette année-là, Israël avait attaqué un convoi naval composée de 8 bateaux acheminant 682 militants et 10.000 tonnes de matériel et d’aide humanitaire. On trouvait à bord des personnalités politiques, religieuses, des élus, des journalistes…

Alors que la flottille se trouvait encore dans les eaux internationales, des soldats israéliens sont montés à bord et ont tué 9 militants, essentiellement turcs, dont plusieurs ont reçu des tirs dans le dos ou à l’arrière de la tête.

Plusieurs responsables militaires israéliens ont été condamnés par une cour criminelle d’Istanbul, en 2014, qui demandera à Interpol d’émettre un mandat d’arrêt international. Sans succès.

En 2011, une deuxième flottille a renouvelé la tentative, mais elle a à son tour été agressée par l’armée israélienne, qui a arraisonné les navires et menacé les militants présents avec des armes de guerre.

Il y a un mois seulement, dans la nuit du jeudi au vendredi 2 mai dernier au large de Malte, dans les eaux internationales, un bateau baptisé «Conscience» qui contenait de l’aide humanitaire pour Gaza a été frappé par des drones israéliens. L’ONG qui affrétait cette flottille a déclaré qu’il y avait 30 militants sur le navire, qui sont heureusement sains et saufs.

