Des colonnes de flammes et de fumée incendie en Afghanistan, à l’un des plus importants postes-frontières avec l’Iran, où des camions-citernes ont brûlé. Images obtenues par Reuters d’une tierce partie

Plusieurs centaines de camions-citernes ont été détruits samedi dans un incendie en Afghanistan à l’un des plus importants postes-frontières avec l’Iran, causant des millions de dollars de pertes, ont annoncé des responsables dimanche.

Selon le chef de la chambre de commerce de Herat (ouest de l’Afghanistan), Younus Qazi Zada, ce sont quelque 500 camions qui ont été détruits dans l’immense brasier, soit une perte d’environ 50 millions de dollars, « mais un chiffre plus précis sera disponible dans les prochains jours ».

Plus tôt, Jailani Farhad, porte-parole de gouverneur de la province de Herat, avait indiqué après s’être rendu sur les lieux qu’au moins « entre 100 et 200 camions ont été détruits ». « Nous avons besoin de plus de temps pour déterminer l’ampleur des dommages », avait-il dit.

Environ vingt blessés ont été emmenés à l’hôpital à la suite de l’incendie, qui a débuté samedi en début d’après-midi au poste-frontière d’Islam Qala, a ajouté M. Farhad, un chiffre confirmé par des responsables de santé. Alors que les pompiers s’employaient à éteindre le feu, des pilleurs se sont introduit sur les lieux, a aussi raconté M. Zada. « Malheureusement, des voleurs sans vergogne ont pillé un grand nombre de biens », a-t-il ainsi dénoncé.

Samedi soir, des vidéos postées en ligne montraient l’incendie gigantesque et les énormes nuages d’épaisse fumée noire qui s’élevaient dans le ciel. Un photographe de l’AFP qui s’est rendu sur les lieux de l’incendie dimanche a décrit des flammes et de la fumée flottant toujours au-dessus des carcasses calcinées des véhicules.

Les forces de sécurité ont ouvert dimanche le feu sur un véhicule, tuant un homme, car le conducteur ne s’était pas arrêté à un poste de contrôle établi pour protéger le bureau de douane des pilleurs. Des centaines de personnes se disant propriétaires de camions se sont rassemblées autour du cordon de police dans l’espoir de s’approcher du site de l’incendie.

Selon le ministère des Finances, se référant à des premiers rapports, le feu aurait pris dans un camion. Une délégation a été envoyée de Kaboul pour enquêter, a encore précisé le ministère. Une grande partie de la province de Herat n’avait pas d’électricité dimanche, car des lignes électriques ont été endommagées.

Fuites vers l’Iran

Islam Qala est l’un des plus importants passages frontaliers d’Afghanistan. Kaboul a reçu une exemption de la part de Washington lui permettant d’importer de l’essence et du gaz iraniens malgré les sanctions américaines.

La frontière « était ouverte pour les camions, voitures et personnes fuyant l’incendie vers l’Iran », a raconté Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Selon le vice-président afghan Amrullah Saleh, des centaines de camions ont pu entrer en Iran pour se mettre à l’abris. Des pompiers afghans et iraniens sont toujours sur les lieux, a précisé M. Farhad.

Prenant avantage de la situation, les talibans ont attaqué samedi un poste de sécurité voisin pendant l’incendie, a-t-il déploré. Ces derniers attaquent régulièrement les camions-citernes qu’ils soupçonnent d’approvisionner les troupes étrangères en Afghanistan.

En 2014, les insurgés ont revendiqué une attaque près de Kaboul qui a détruit plus de 200 camions-citernes mais rien n’indique que le groupe soit responsable de l’incendie de samedi. Des forces de sécurité ont tout de même été déployées autour du poste-frontière.

Malgré les pourparlers de paix entre les talibans et Kaboul ouverts en septembre à Doha, pas une journée ne se passe dans le pays sans une explosion, des attaques contre les forces gouvernementales ou un assassinat ciblé. Ces négociations inter-afghanes sont aujourd’hui au point mort.

Sitôt le président des Etats-Unis Joe Biden entré en fonction, son administration a ordonné un réexamen de l’accord signé avec les talibans en février 2020 à Doha, qui prévoit le retrait total des forces américaines d’Afghanistan d’ici le 1er mai.

Source: AFP