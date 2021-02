L’armée d’occupation israélienne a lancé le dimanche 14 février un exercice surpris de l’armée de l’air pour simuler une guerre dans le nord, contre le Hezbollah et ses alliés en Syrie.

Selon le site web de la télévision israélienne i24, les préparatifs d’une éventuelle confrontation avec le Hezbollah continuent d’être affinés.

Le Times of Israel a quant à lui rapporté que pour Tsahal, l’exercice baptisé Galilée Rose comprend une variété de scénarios qui seraient impliqués dans une guerre. Il testera tous les composants des missions principales de l’armée de l’air, y compris le maintien de sa supériorité, la protection du ciel, ainsi que la collecte de renseignements et la préparation aux attaques.

« Au cours de l’exercice, il y aura des tests approfondis des processus de planification, de commandement et d’exécution, ainsi que des capacités logistiques et technologiques, en mettant l’accent sur la préservation de la liberté d’opération aérienne et le maintien d’une continuité opérationnelle totale », a déclaré Tsahal dans un communiqué.

Cet exercice intervient conjointement avec un exercice militaire organisé par l’entité sioniste avec les États-Unis.

Baptisé Juniper Falcon, il simule une vague d’attaques de missiles en provenance de la bande de Gaza, du Liban et même depuis la Syrie ou l’Iran. Voire même depuis l’Irak et le Yémen.

Selon le site web de la chaîne israélienne 12, il s’agit d’une «manœuvre centrale du système de défense aérienne de l’armée de l’air israélienne et de l’armée américaine qui se déroule en ‘Israël’ ».

Les équipages israélien et américain y ont manœuvré sur une série de scénarios au cours desquels Israël est exposé à des attaques de missiles depuis Gaza, le Liban, la Syrie et l’Iran.

Ont aussi été pris en compte des scénarios simulant de tirs de missiles mobiles, des missiles sol-sol et des drones suicides depuis l’ouest de l’Irak et du Yémen.

Selon le site d’information israélien N12, le commandant du système de défense aérienne israélien, le général-brigadier Ran Kochav, a déclaré : « Nous avons insisté pour mener les manœuvres, en Israël, en Europe et aux États-Unis ».

Il a souligné : « Le système de défense aérienne a récemment subi un changement radical. La façon dont les batteries Dôme d’acier, Magic Wand (Baguette magique) et Arrow (HITS) sont déployées a changé. Le but étant qu’il n’y a plus le besoin de déplacer les batteries du nord au sud et de revenir, selon la variable, en cas d’alerte. »

N12 a pour sa part fait état que ces batteries « seront déployées en permanence dans tout le pays. Ce qui offrira une large protection, sans renoncer à certaines zones ni accorder la priorité à des zones aux dépens des autres».

Et de poursuivre : « Le déploiement de systèmes de détection et de radars dans tout le pays, même dans les airs, permettra un avertissement global et complet de toute attaque, de n’importe quelle direction, en particulier lorsque des missiles de croisière pourraient venir de l’ouest de l’Irak ou du Yémen et tenter de défier le système de défense aérienne à plusieurs niveaux ».

Il s’agit d’un nouvel état de préparation qui n’était pas disponible dans l’armée de l’air jusqu’à récemment.

Le site N12 a révélé: « Le Dôme d’acier a subi une mise à jour importante qui lui permet de faire face à des appareils aériens sans pilote, qui volent à basse altitude et avec des missiles de précision. L’effet de protection du sol a été considérablement augmenté avec l’augmentation de la portée de vol du missile intercepteur. Par conséquent, la ville qui avait auparavant besoin de 3 batteries pour être entièrement protégée peut désormais se contenter d’une seule batterie ».

« La nouvelle situation permettra de recruter moins de réservistes pour le système de défense aérienne en situation d’urgence et de satisfaire le personnel régulier », a-t-il signifié.

L’autre démarche qu’il évoque « est de construire une capacité d’analyse en temps réel pour détecter les missiles qui volent vers Israël », notant que « le système d’intelligence artificielle doit être grandement amélioré ».

Dans le même temps, N12 a précisé que « plus de 50% de l’équipe sont des femmes soldats ».

À noter que l ‘Institut de recherche sur la sécurité nationale israélien a présenté, dans le cadre des activités de sa conférence annuelle qui a débuté en janvier dernier, le «jeu de la guerre». C’est «le scénario de la possible riposte iranienne à une confrontation qui pourrait conduire à une guerre au Moyen-Orient entre l’axe incluant l’Iran, la Syrie et le Hezbollah et celui d’Israël, des Etats-Unis et des Emirats arabe unis. »

Dans cette simulation, l’attaque aux missiles n’était « qu’une partie d’une série d’opérations contre des cibles israéliennes, américaines et autres au Moyen-Orient ».

Source: Médias