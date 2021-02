Le leader du mouvement yéménite Ansarullah, Abdel-Malik Al-Houthi, a assuré la priorité de Washington est de consolider la position d’Israël afin qu’il en devienne le leader au Moyen-Orient.

« Le peuple yéménite lutte pour être indépendant des Etats-Unis et d’Israël car ils constituent une menace l’identité religieuse de son pays. Et c’est selon lui la raison pour laquelle il est victime de l’offensive », a-t-il déclaré le vendredi 19 février lors d’une cérémonie religieuse du premier vendredi du mois de Rajab, a rapporté le site web de la télévision yéménite al-Masirah..

« Quoique disent ceux qui ont normalisé avec l’entité sioniste pour justifier leur acte, ce ne sont que de faibles justifications. L’offensive contre notre peuple s’inscrit dans le cadre de la volonté de le combattre parce qu’il veut se débarrasser de la dépendance aux ennemis de la Oumma et de leur tutelle »

Il a ajouté : « Avant la révolution du 21 septembre, il y avait une tutelle étrangère sur le pays. Elle était menée par les Etats-Unis. Les Etats-Unis et Israël sont la face et pile d’une même pièce de monnaie »

Selon Houthi, la priorité de Washington est de consolider la position d’Israël et d’imposer son pouvoir et sa supériorité dans la région afin qu’il en devienne le leader au Moyen-Orient.

« Ceux qui ont imposé leur tutelle sur le peuple yéménite avant le 21 septembre étaient sans aucune clémence avec lui. La tutelle est un mépris et une humiliation de notre peuple. Ceux qui consenti la tutelle et l’ont propagée lorsque notre peuple l’a refusée soutiennent l’offensive et combattent aujourd’hui dans les rangs des étrangers », a-t-il poursuivi.

« Les ennemis ont voulu imposer leur contrôle sur nous. Ils veulent nous inculquer notre manière de vivre. Or nous sommes un peuple qui a sa propre identité religieuse. Nous voulons nous libérer de l’hégémonie américaine et de leurs laquais… Nous n’acceptons la tutelle ni de l’Arabie saoudite, ni des Emirats, ni des USA ni d’Israël ni d’aucun pays étranger. Nous sommes libres et notre identité nous impose d’œuvrer pour réaliser notre indépendance ».

Selon lui, les batailles à Ma’rib, Al-Jawf, Al-Bayda, Ta’izz et la côte, et dans toutes les directions, sont des batailles destinées à contrer l’agresseur qui combat contre notre peuple. »

Ces batailles ne sont pas contre les habitants de ces provinces, lesquels sont nos partenaires dans l’identité religieuse, a-t-il fait remarquer, soulignant que « quelques personnes à Ma’rib ont consenti de combattre sous le commandement d’un officier saoudien et qui tentent d’imposer le contrôle saoudien dans le cadre de leur loyauté envers les Etats-Unis et de la normalisation avec Israël ».

«Toutes les opérations militaires sont une riposte à l’agression que les autres ont commencé contre nous, a-t-il souligné».

