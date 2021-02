Le commandant de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a estimé que les Américains auraient dû abandonner leur hostilité envers l’Iran sur la base de la rationalité, car chaque menace qu’ils ont créée s’est transformée en une opportunité pour son pays.

Le général de brigade Ismail Ghaani (Qani) s’exprimait lors de la Conférence internationale et juridique sur les revendications de la Défense sacrée, appellation donnée en Iran pour la guerre que le régime de Saddam Hussein en Irak avait menée contre l’Iran entre 1980 et 1988, avec le soutien des puissances occidentales et des monarchies du Golfe.

« Ils ont imposé huit années de défense sacrée contre l’Iran, mais la guerre menée par les Américains a offert la meilleure opportunité pour la croissance de l’Iran islamique, à tous les niveaux », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « L’islam est la religion de résistance et c’est grâce à cette résistance que nous avons transformé la guerre qui nous était imposée à une défense sacrée. Sur le champ de la résistance, les menaces se transforment en opportunités. Si un gouvernement sage était au pouvoir aux États-Unis, il s’arrêterait de nous menacer, car toutes ses menaces se sont jusqu’ici transformées en opportunités ».

Durant son intervention, il a évoqué l’ex-commandant de la force al- Qods, le général Qassem Soleimani, rendant hommage à ses qualités de bravoure et d’abnégation, il a précisé: «La principale caractéristique du martyr Soleimani était sa logique et son pouvoir d’expression. Il parlait avec tout le monde avec sa propre éloquence ».

Selon lui, Qassem Soleimani était soucieux de rétablir la sécurité, raison pour laquelle il a joué un rôle clé dans la lutte contre les groupes terroristes.

Passant au concept de résistance, le commandant de la force du CGRI Qods a déclaré que la résistance est vivante dans le monde et qu’elle se poursuivra également avec une plus grande puissance.

Sources: Press TV; Irna News