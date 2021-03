L’armée russe se prépare à établir une nouvelle base militaire près de la ville historique de Palmyre dans la province de Homs au centre de la Syrie, c’est ce qu’a annoncé, samedi 6 mars, l’agence de presse Eurasia Daily.

« La base militaire russe sera située à 13 km au nord de la ville de Palmyre dans la région de Jabal al-Mazar, où elle disposera d’un aéroport spécial pour les hélicoptères avec une piste de 780 mètres », précise Eurasia.

Et d’ajouter : « La base militaire russe couvrira une superficie de 37 hectares et sera connectée aux dépôts d’armes de l’armée syrienne ».

Selon un accord signé en 2015 entre Moscou et Damas, l’armée de l’air des forces armées russes sera présente indéfiniment en territoire syrien dans la base aérienne de Hmeimim.

En 2017, la Russie et la Syrie ont signé un accord autorisant le déploiement de 11 navires nucléaires russes dans le port de Tartous. Cet accord est valable de 49 ans et peut être prolongé de 25 ans.

Auparavant, le président syrien Bachar al-Assad avait déclaré que les bases militaires russes de Hmeimim et Tartous en Syrie étaient importantes pour assurer la sécurité du pays.

Il a expliqué que la Russie avait pour mission de rétablir l’équilibre perturbé dans les relations internationales.

« On peut ainsi conclure que le rôle de la Russie en Syrie ne se limite pas à la lutte contre le terrorisme international. Les accords pertinents entre la Russie et la Syrie sont d’une durée de 25 ans. Je ne pense pas que les terroristes puissent survivre aussi longtemps », avait ajouté M.Assad.

Il a ensuite fait allusion à un autre aspect de la présence militaire russe en Syrie et dans d’autres parties du monde, en indiquant que: « La présence militaire russe a pour objectif d’établir un ordre mondial plus juste et plus équilibré. Bien sûr, si l’Occident abandonne à un moment donné sa politique hostile consistant à utiliser la force militaire pour engendrer des crises dans d’autres pays, alors la Russie n’aura pas besoin de telles installations militaires. Mais le monde a besoin d’équilibre. »

Source: Avec PressTV