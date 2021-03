La situation locale libanaise a occupé la majeure partie du discours du secrétaire général du Hezbollah, prononcé à l’occasion de la commémoration de la Journée des blessés et des mutilés de la résistance, établie le jour de la célébration de la naissance d’Abbas, le frère de l’imam Hussein, le 3 du mois de Chaaban.

Assurant que le pays traverse les moments les plus critiques, compte tenu de la crise économique qu’il traverse, une crise ponctuée par une forte dépréciation de la livre libanaise qui a atteint les 15 mille ces derniers jours face au dollar américain, sayed Hassan Nasrallah a toutefois souligné qu’il faut à tout prix éviter d’entrainer le pays vers la guerre civile,

Selon lui, certains protagonistes internes et étrangers poussent la situation vers des combats intestins au Liban, comme en Afghanistan, au Yémen. «Raison pour laquelle il faut s’armer de raison et de sagesse, a-t-il conseillé.

« Ce n’est pas vrai de dire qu’il n’y aura pas de guerre civile, parce que le Hezbollah est le seul qui détient des armes… Une guerre civile n’a pas besoin de missiles de précision, il suffit d’armement légers, de kalachnikovs, d’antiaériens… Et toutes les régions possèdent ces armes chez elles », a-t-il fait remarquer.

A ceux qui ont lancé des appels au Hezbollah pour investir sa puissance en faveur de la formation d’un gouvernement par la force, il a déclaré que ceci provoquerait une guerre civile inévitable. Pas question, a-t-il affirmé, que le Hezbollah utilise ses armes pour régler la crise actuelle au Liban.

Désigné depuis le mois de septembre dernier, Saad Hariri, le Premier ministre en charge de la formation du cabinet ministériel ne l’a toujours pas formé, en raison de son refus de respecter les prérogatives du président de la République qui dispose du droit de nommer certains ministres.

En outre, le chef du Hezbollah a indiqué qu’il faut faire un bon diagnostic sur les réelles causes de la crise libanaise pour parvenir à déterminer les solutions convenables. Accusant certains protagonistes internes de vouloir exploiter la crise pour affaiblir leur rivaux internes

Le fait que la formation d’un cabinet ministériel prenne à tous les coups des mois illustre, selon lui, une crise constitutionnelle qui nécessite une solution.

Après avoir passé en revue les causes internes de la crise, comme la corruption endémique qui ravage le secteur public, le gaspillage et la dilapidation de l’argent public, le mouvement de contestation qui a éclaté fin 2019, ainsi que les lacunes du régime politique au Liban, il a énuméré certaines causes externes. Dont entre autres les guerres israéliennes qui ont détruit le Liban à plusieurs reprises , le projet américain dans la région depuis l’invasion de l’Irak en 2003, la guerre mondiale infligée à la Syrie et qui se répercute en interdisant les échanges du Liban avec elle, la présence des réfugiés syriens, les pressions américaines sur le Liban…

Sayed Nasrallah a tenu à souligner que ceux qui veulent adosser la responsabilité de la crise au Liban au Hezbollah exclusivement commettent une grosse erreur.

« Je pourrais admettre que l’on nous en impute une partie, mais sa totalité, c’est la pire injustice », a-t-il affirmé.

Les solutions d’après lui passent en résolvant ces causes ou en les dépassant.

Il a toutefois mis en garde contre deux choses : le désespoir et l’illusion.

« Il ne faut pas répandre le désespoir parmi les gens, ni non plus les baigner dans l’illusion selon laquelle la formation du gouvernement résoudra tous les problèmes »

Et de poursuivre : « la formation du gouvernement est le premier pas, dans un long parcours pour parvenir aux solutions. Si la situation reste telle quelle, quand bien même le Liban obtiendrait des prêts, mais ils seront dilapidés et confisqués comme les prêts contractés dans le passé… le Liban n’en sortira qu’endetté davantage. C’est une situation qu’il faudra résoudre dans son ensemble ».

S’adressant au Premier ministre désigné , il lui a demandé si le gouvernement de technocrates et d’experts qu’ils comptent former et présider aura la stature pour faire face aux défis qui se présenteront lorsque les institutions internationales imposeront au Liban des mesures d’austérité sévères que le peuple libanais ne pourra admettre et lorsqu’il aura à prendre des décisions .

Il lui a suggéré de former un gouvernement politique et d’experts représentant toutes les formations politiques libanaises, où chacun aura à assumer ses responsabilités pour faire admettre les décisions qui seront prises. Assurant à plusieurs reprises que si Hariri s’entend avec le chef de l’Etat, le Hezbollah soutiendra les termes de l’entente.

Sayed Nasrallah a réitéré sa proposition de prendre les décisions qui sauveront le Liban, qu’il avait évoquées dans des discours précédents. Dont le recours à la Chine qui a fait part de sa volonté d’investir au Liban 12 milliards de dollars, vers la Russie et l’Iran qui est prêt a vendre au Liban des dérivés pétroliers en livre libanaise.

« On nous dit qu’il est même interdit au Liban d’importer en livres libanaises parce que les Etats-Unis imposeront des sanctions si on le fait », a-t-il taclé, assurant que le diktat américain que les responsables libanais n’osent refuser vise à affamer le Liban pour le faire plier et l’introduire dans l’axe américano-israélien.

« Mais nous n’allons pas les laisser faire ! S’il faudra traiter avec la Chine, nous le ferons. s’il faudra importer de l’Iran nous le ferons. Nous ne laisseront pas affamer le peuple libanais», a-t-il dit.

Il a proposé aussi de réunir toutes les forces politiques et blocs parlementaires pour se concerter sur les choix à suivre et pour que tous investissent leurs pouvoirs et leur relations externes pour l’intérêt du Liban et des Libanais.

Comme solution à la crise de la formation du gouvernement si elle perdure, il a proposé de réactiver le gouvernement actuel démissionnaire, a exhorté le directeur de la Banque de Liban d’assumer ses responsabilités pour sauver la Livre libanaise, estimant qu’il peut le faire et doit le faire compte tenu de ses obligations.

S’adressant aux jeunes qui ont ces derniers jours coupé les routes, il leur a assuré que leurs actions ne font qu’aggraver la crise, estimant qu’ils ne présentent pas le peuple libanais. « Bien au contraire ils nuisent aux libanais, en les bloquant dans les routes des heures interminables et en affectant leurs intérêts et leurs travaux en ces moments difficiles ».

Il les a accusés de servir les agendas des ambassades étrangères qui complotent contre le Liban et a demandé à l’armée libanaise de les empêcher de couper les routes.

S’adressant au Libanais il a dit: » je vous demande à chaque fois de patienter. et je vous le demanderai encore une fois. Mais moi je fait partie de ceux dont la barre est arrivée jusqu’ici », a-t-il dit en désignant son nez. Illustrant son exaspération.

A la fin de son discours, sayed Nasrallah a répondu aux allégations qui se sont répandues ces derniers temps sur les réseaux sociaux, reprochant le fait que les salariés du Hezbollah perçoivent leur salaire en dollars. Il a assuré qu’ils constituent une petite minorité alors que « la majeure partie des effectifs du Hezbollah sont des volontaires bénévoles qui paient de leurs poches ».

Il a toutefois révélé que le Hezbollah va créer une caisse d’aides pour que ses salariés en dollars puissent faire des dons pour les plus nécessiteux.

Et pour terminer, il a mis en garde qu’au cas où la crise persévère et que les institutions étatiques n’assument pas leurs responsabilités, le Hezbollah ne restera pas les bras croisés. « Il a un éventail d’alternatives en dehors des institutions étatiques que nous dévoileront le moment opportun », a-t-il conclu.

Les thèmes principaux du discours

Durant ces dernières semaines en raison du corona virus et d’autres maladies nous avons perdu certains de nos frères résistants qui nous ont accompagné depuis 1982, et deux grands frères son éminence cheikh Ahmad Zein et le frère Anis Naccache

Je dois m’adresser à leurs familles, proches et amis pour présenter mes condoléances et chacun d’eux méritent un discours à part, j’espère un jour le prononcer.

Je vous félicite pour l’avènement du mois de Chaaban, conte tenu aussi qu’il comporte plusieurs cérémonies, la naissance de l’imam Hussein puis d’Abbas puis de l’imam Zein al-Abidine puis Ali al-Akbar puis de l’Imam al-Mahdi

A constater que les grandes figures d’achoura sont nées durant ce mois, en plus de la naissance de grand salvateur l’imam Mahdi. Ce qui illustre le lien qu’il y a entre eux.

Nous avons au Hezbollah choisi la commémoration de la naissance de Abbas comme journée des blessé et mutilés de la résistance.

Concernant la naissance d’Abbas, il a été désigné comme symbole du blessés et mutilés parce qu’il a été blessé grièvement durant la bataille de Karbala, il a été amputé des bras, il a été aveuglé, perdant ses yeux, puis il a été a été mais a aucun moment il n’a envisagé de se retirer de la bataille. Il a résisté jusqu’à la dernière goutte de son sang. Il est aussi le symbole de l’abnégation et celui de la sagacité.

Sachant que son clan lui avait ainsi qu’à ses rois frères de se retirer de la bataille, sans rejoindre le camp de Yazid, et de rester neutre. Mais il a refusé, parce qu’il savait la vérité de la bataille, que c’est un face-à-face entre le Vrai et le Faux entre l‘oppresseur et l’opprimé et il a pris sa décision de combattre jusqu’à son martyre

Il en est de même pour les blessés et les mutilés de la résistance qui malgré les mutilations qu’ils ont subies retournaient directement à l’action de la résistance ou dans les autres œuvres et activités du Hezbollah

…

La vérité sur l’identité des groupes takfiristes et leur commanditaire

Concernant le groupe takfiristes, jour après jour, se dévoile la vérité sur l’identité de ces groupes et surtout ceux qui les commandent et les protègent aussi. Il faut prendre en considération ce que les frères yéménites ont révélé dernièrement : que le chef de la CIA était en personne intéressé pour qu’un chef d’Al-Qaïda soit libéré et remis à son groupe pour qu’il puisse poursuivre ses attentats et après ils l’ont liquidé quand ils n’avaient plus besoin de lui.

De nouveaux documents évoquent que les renseignements américains ont recruté ceux qui étaient emprisonnés dans les camps en Irak et comment ils ont formé le front al-Nosra qui s’est détaché de l’organisation de l’Etat islamique en Irak et au Levant et maintenant comment ils font pour libérer certains de leurs dirigeants depuis les camps chez les kurdes des Forces démocratiques syrienne pour les envoyer vers l’Irak et la badiyat de Cham

Ce ne sont pas des groupes islamiques qui leur importent l’islam, la justice et le droit mais des terroristes takfiristes armés qui sont commandés et financés par les renseignements américains pour détruire les peuples et consolider l’emprise us dans la région et pour qu’Israël devienne le refuge…

