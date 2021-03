Le président syrien Bachar al-Assad a demandé au ministère syrien de la Santé de livrer de l’oxygène au Liban qui souffre d’une pénurie de ce produit indispensable pour le traitement respiratoire des malades atteints du Covid-19.

Selon l’agence syrienne officielle sana, Dr Hamad Hassan , le ministre Libanais de la Santé se trouvait à Damas ce mercredi 24 mars pour se concerter avec son homologue syrien Dr Hassan Ghabbache .

Lors d’une conférence de presse, il a assuré que le Liban recevra 75 tonnes d’oxygène dans un délai de trois jours, à raison de 25 tonnes par jour, d’une manière qui n’affecte pas le système d’oxygène en Syrie.

Il a précisé qu’a peine les hôpitaux libanais n’avaient plus d’oxygène, que des contacts ont été entrepris avec le ministère syrien de la Santé et la réponse a été aussi rapide que possible.

Selon lui, il y a actuellement un millier de patients sous respirateurs artificiels au Liban et la quantité d’oxygène suffit pour aujourd’hui seulement.

« Malgré le besoin et l’augmentation de la demande sur l’oxygène en Syrie, nous avons reçu une réponse positive, ce qui fait preuve que le fait de miser sur les frères en crises est un bon pari », a fait savoir le ministre libanais qui a aussi remercié le président al-Assad pour cette réponse qui a sauvé le Liban d’une catastrophe en sauvant la vie de nombreux Libanais.

Le ministre libanais a indiqué que la coordination entre la Syrie et le Liban se poursuit depuis le début de la pandémie de Corona, notamment à travers les points de passage frontaliers en vue de limiter la propagation de la maladie, précisant avoir abordé au cours de cette visite la possibilité d’activer la coopération pour extraire l’oxygène des usines syriennes.

Le mardi 23 mars, le ministère libanais de la Santé a rendu compte de 1.471 nouvelles infections et de 51 décès. Sachant que le chiffre total des contaminations s’élève à 441.014 depuis le début de la pandémie, en février 2020 .

Source: Avec SANA