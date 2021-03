L’armée irakienne a annoncé ce mercredi 24 mars que 27 miliciens jihadistes takfiristes de Daech ont été tués au cours d’une opération militaire de 14 jours dans une région montagneuse accidentée du nord du pays. Sans compter d’autres miliciens qu’il lui est difficile de préciser le chiffre.

Selon le général de division Yahya Rasoul, qui est le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes, l’opération militaire a eu lieu dans la chaîne de montagnes Hamrin, au sud-est de Mossoul, à 400 km au nord de Bagdad.

Selon la télévision libanaise d’inforation al-Mayadeen Tv, il a indiqué qu’« il n’a pas été possible de connaître le nombre de morts dont les corps ont été enterrés sous les rochers des montagnes».

Dans un communiqué de presse, il a déclaré : « Les forces antiterroristes, en coopération avec l’armée de l’air irakienne et les forces aériennes de la coalition internationale, ont mené, depuis le 9 de ce mois-ci l’opération baptisée «The Wearing Lion » dans la montagne Makhmour, au sud-est de Mossoul, avec pour cible les restes des gangs de Daech ».

Rasoul a évoqué avoir eu recours aux tireurs d’élite du Service de lutte contre le terrorisme pour affronter l’organisation dans les entrées et les sorties des grottes et des tanières dans les zones de grande hauteur des montagnes de Makhmour, auxquelles les véhicules militaires ne peuvent pas accéder.

« L’aviation de l’armée irakienne et la coalition internationale ont mené 312 frappes aériennes, qui ont joué un rôle important dans la destruction de 120 grottes et sites qui ont causé leur massacre et leur fuite après leur effondrement », a-t-il ajouté.

Le jeudi 18 mars dernier, les Forces de mobilisation populaire du Hachd al-Chaabi ont annoncé avoir trouvé des missiles destinés à lancer des attaques pendant le mois de Ramadan dans le cadre d’un attentat baptisé « La bataille de la nouvelle conquête ».

Le Hachd al-Chaabi poursuit son avancée dans le cadre de son opération « La revanche des martyrs » pour poursuivre les restes de l’organisation Daech dans les régions au sud-ouest de Kirkouk.

Ayant déclaré la défaite de Daech en 2017, l’Irak est victime, ces derniers mois, d’une hausse la fréquence de ses attaques, en particulier dans la zone située entre les gouvernorats de Kirkouk, Salaheddine et Diyala.

Source: Médias