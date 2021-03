Le groupe parlementaire de la Fidélité à la résistance, a affirmé mercredi 24 mars, que la seule façon d’éviter le « chaos » au Liban était de former un gouvernement « qui s’acquitte de ses devoirs et empêche l’effondrement », appelant les responsables chargés de cette formation, à savoir le chef de l’Etat, Michel Aoun, et le Premier ministre désigné, Saad Hariri, à une « coopération transparente ».

Le bloc parlementaire du Hezbollah a insisté sur le fait que, malgré les derniers développements et notamment « le résultat choquant » de la réunion de lundi à Baabda, « il n’y a pas d’alternative » à la mise sur pied d’une nouvelle équipe ministérielle.

Et d’ajouter: « La formation du nouveau gouvernement est l’alternative au chaos qui menace tout le monde. Les Libanais ont pris conscience des dangers que représente un effondrement global et de l’importance d’avoir un gouvernement qui s’acquitte de ses devoirs – et ce en dépit du résultat choquant de la réunion de lundi à Baabda ».

« La naissance d’un gouvernement qui pourra surmonter les obstacles est la seule voie possible et il n’y a pas d’alternative » à cela », ont insisté les députés du Hezbollah.

« Gouverner le pays exige une coopération transparente entre les dirigeants, sur la base des textes constitutionnels et une certaine flexibilité requise par l’administration pour qu’elle puisse fonctionner », a encore affirmé le bloc, qui a souligné que « des amitiés internationales et régionales ne suffisent pas à prolonger la durée d’un gouvernement ».

Le groupe faisait là implicitement allusion à la tournée opérée par Saad Hariri en France, en Egypte et dans les pays du Golfe pour obtenir un soutien international dans sa mission.

« Nous appelons chacun à adopter des principes pragmatiques », ont ajouté les députés. Et d’insister sur la mise sur pied d’un gouvernement « qui remporte largement la confiance au Parlement » et qui sera à même de « protéger la souveraineté du Liban ».

Freiner l’hégémonie US

En outre, le bloc parlementaire Fidélité à la résistance a salué le succès de la visite d’une délégation du Hezbollah à Moscou et s’est félicité des années de « coopération sur le terrain contre le terrorisme takfiriste en Syrie qui a failli menacer la sécurité et la stabilité du Liban ».

« Bien sûr, cette visite contribuera à freiner la politique d’hégémonie et l’ingérence américaine dans les dossiers de la région », a souligné le bloc de la Fidélité à la résistance.

Rappelons que le cabinet d’Hassan Diab a démissionné à la suite de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier, qui a dévasté des pans entiers de la capitale.

Le Premier ministre désigné Saad al-Hariri a été nommé en octobre 2020 mais n’a jusqu’à présent pas réussi à former un nouveau cabinet, en raison du chantage et des pressions étrangères.

