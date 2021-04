Les présidents des partis de droite Yamina et Nouvel Espoir ont tourné le dos, mercredi soir 31 mars, à Benjamin Netanyahu peu après son intervention télévisée les appelant à rejoindre le Likoud pour former un gouvernement.

« Je respecterai mon engagement envers mes électeurs », a immédiatement rétorqué Gideon Saar sur son compte Twitter, rapporte la télévision israélienne i24.

« Je ne rejoindrai ni ne soutiendrai un gouvernement dirigé par Netanyahu. Soutenir Netanyahu, qui préfère ses intérêts personnels au bien de l’État, nuit à Israël », a-t-il martelé suggérant toutefois qu' »un gouvernement dirigé par (les députés du Likoud Yuli) Edelstein, (Israel) Katz ou (Nir) Barkat pourrait être formé facilement et rapidement si Netanyahu est prêt à laisser la voie et permettre à l’État d’aller de l’avant ».

Naftali Bennett n’a pour sa part pas réagi à l’appel du Premier ministre mais son parti a émis un communiqué déclarant que le président de Yamina se souciait « des citoyens, et non pas d’une place réservée », et qu’il continuera « de faire tout son possible pour former un gouvernement stable qui sauvera Israël du chaos. »

Ces propos font suite à une offre de la part de Benjamin Netanyahu réservant des premières places sur la liste du Likoud aux sept membres du parti Yamina, a indiqué Channel 12.

De son côté, le président de la liste centriste Yesh Atid, Yair Lapid, a transmis un message à Naftali Bennett selon lequel il serait prêt à lui céder la place de Premier ministre s’il s’engageait à ne pas rejoindre un gouvernement mené par Benjamin Netanyahu, a rapporté mercredi Channel 12.