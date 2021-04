Washington devrait annuler dans les prochains jours les sanctions contre deux responsables de la Cour pénale internationale, dont la procureure générale Fatou Bensouda, imposées sous l’administration Trump, a rapporté mercredi 31 mars Foreign Policy, cité par les médias israéliens.

Citant deux responsables, le rapport indique que la décision de supprimer les sanctions contre la procureur et contre un assistant de haut niveau pourrait avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine, bien que Washington reste très critique à l’égard des actions de la Cour.

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les actions de la CPI relatives aux situations en Afghanistan et en Palestine, l’administration examine en profondeur les sanctions conformément au décret exécutif 13928 tandis que nous allons déterminer les prochaines étapes (à suivre) », a déclaré un porte-parole du Département d’État.

Le président américain de l’époque, Donald Trump, avait imposé des sanctions économiques et des restrictions de voyage à Fatou Bensouda et à un assistant en raison de son enquête en cours sur les crimes de guerre US en Afghanistan.

Le mois dernier, l’administration Biden avait déclaré que les Etats-Unis « s’opposent fermement » à l’ouverture de l’enquête de la Cour pénale internationale sur des crimes israéliens en Cisjordanie, à Gaza et à l’Est d’AlQuds occupée.