Le Liban et l’Irak ont signé vendredi un accord préliminaire portant sur la fourniture par Bagdad de pétrole en échange d’une assistance libanaise en matière de services médicaux et hospitaliers, selon l’agence nationale d’information ANI.

Le ministre sortant de la Santé Publique, Hamad Hassan, ainsi que le ministre irakien de la Santé Publique, Hassan Al-Tamimi, ont signé un accord vendredi qui vise à renforcer la coopération et l’entreaide notamment au niveau médical afin d’améliorer les services médicaux pour ensuite ajouter dans une phase ultérieure un échange de pétrole contre des services et des entrainements médicaux.

Les deux parties se sont ainsi mises d’accord à former une commission technique jointe pour l’exécution des points inscrits. En effet, cet accord a pour objectif de venir en aide au peuple irakien qui souffre dans le domaine médical et qui nécessite l’aide pour améliorer son secteur. Cet accord vise d’aider également le peuple libanais qui affronte une crise sans précédent sur plusieurs niveaux, notamment au plan financier. Les deux responsables sont convenus de faire un échange de services médicaux et pétroliers. L’Irak pourra profiter ainsi de l’expertise du personnel médical libanais et le Liban pourra profiter du pétrole que l’Irak lui accordera.

M. Hassan a remercié le ministre irakien pour l’appui de son pays, de son gouvernement ainsi que de son peuple au Liban. M. Al-Tamimi a pour sa part espéré le commencement du travail le plus tôt possible vu le besoin médical émergeant en Irak d’améliorer les services et le traitement des patients.

Source: AlManar + Agences