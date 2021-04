L’usurpation de la Palestine se poursuit. Que ce soit en Cisjordanie et al-Qods occupés, voire même dans les territoires occupés en 1948, les moyens les plus mesquins sont utilisés pour expulser les Palestiniens de leurs terres. Les attaques contre les Palestiniens dans ces trois régions sont en hausse ces derniers temps.

Attaques des colons

En Cisjordanie, les tentatives de confisquer les terres des Palestiniens sont organisées régulièrement par les colons sous la protection des militaires de l’occupation israéliens. Durant ces attaques devenues très fréquentes, on voit les colons agresser les Palestiniens, et les soldats israéliens feignant les en empêcher, sans jamais y parvenir, dans une mise en scène ou les rôles semblent être distribués à l’avance.

A l’ouest de Bethleem, les habitants de la localité Batir ont été surpris dans la nuit de samedi à dimanche de voir un groupe de colons, escortés par des soldats israéliens et d’un bulldozer s’infiltrer dans les deux régions al-Khamar et al-Qasir. Ils voulaient y saccager les terres dans le cadre d’une opération qu’ils avaient commencé depuis quelques jours pour s’emparer des terres des Palestiniens et y édifier leur colonie. Mais les habitants les en ont empêchés et les ont obligés à battre en retraire trois heures plus tard.

En revanche, dans le village de Jaloud au sud de Naplouse , le vieux Abou Tawfik Chouwayki était tout seul pour affronter des colons israéliens qui l’ont attaqué sur sa propre terre sous le regard des soldats de l’occupation israélienne. Alors qu’il se tenait debout dans sa terre, les colons l’ont attaqué à coups de pierres.

Arracher les oliviers

Autre moyen de harcèlement très prisé par les colons israéliens : ils arrachent les oliviers des oliveraies palestiniennes. Ceci a eu lieu une énième fois également dans le sud de Naplouse, dans la localité Qasrat où les oliviers étaient encore de petits arbustes. Chque fois que les Palestiniens en plantent de nouveau, les colons viennent les leur arracher.

Selon un membre de la municipalité de cette dernière, les colons étaient venus de la colonie Esh Godish et se sont attaqués à l’oliveraie d’une superficie de 7 denims appartenant à deux palestiniens, Jawad Jamil Hassan et Abdel Azim Lafi.

Dans cette région, les colons avaient dans la nuit de samedi à dimanche, et sous la protection de l’armée d’occupation, détruit le réseau électrique situé entre Qasrat et Jaloud.

Campagne de terrorisation

En plus des attaques sur les terres agricoles des palestiniens, les villes et surtout les petites localités de Cisjordanie occupée sont victimes d’attaques de terrorisation de la population qui ne connaissent pas de répit. En même temps, les soldats de l’occupation se déploient dans les rues, mènent des perquisitions des maisons, arrêtent certains de leurs habitants et terrorisent femmes et enfants.

Dans la province d’al-Qods, ils ont attaqué la localité de Hazmat et des affrontements s’en sont suivis avec ses habitants qui ont été aspergés de gaz lacrymogène.

A Oum al-Lahem, les soldats de l’occupation ont ouvert le feu contre un jeune homme originaire de la localité Qatanah, alors qu’il se trouvait à proximité du mur de séparation.

Dans la province de Naplouse, ils ont investi la localité al-Laban al-Charkiyat et ont arrêté le palestinien Chaher Tawfiq Nasrallah après avoir encerclé le poulailler dans lequel il travaille dans la zone industrielle de la localité Beit Forik.

Dans la province de Jénine, c’est la localité Yaabod qui a fait l’objet d’un assaut israélien pour arrêter le jeune Mohamad Majdi Atatrat.

Démolition des maisons

Autre moyen aussi diabolique pour faire partir les palestiniens et les amener à quitter leur terre : la destruction de leurs maisons sous prétexte qu’elles ont été construites sans autorisation de la mairie israélienne. Ceci se passe surtout dans les territoires occupés en 1948.

Le site d’informations Arabs 48 constate que plusieurs localités arabes palestiniennes dans ces territoires occupés sont victimes d’une hausse importante du rythme des démolitions des maisons, des magasins et des ateliers industriels ces derniers temps. A l’instar de Yafa, Kafar Qassem, Qalnaswat, al-Lad…

Ce dimanche, dans la ville al-Lad, à 38 km au nord-ouest de la ville sainte d’al-Qods Jérusalem que les autorités israéliennes ont rasé une maison appartenant à la famille al-Naqib.

Dans certains cas, ce sont les habitants de ces maisons qui sont contraints de démolir de leurs propres mains leurs maison, pour ne pas à avoir à payer les frais de démolition. Ceci a eu lieu ce dimanche dans la localité Jabal al-Mokaber, située sur la plus haute colline au sud-est de la ville sainte de Jérusalem, avec le Palestinien Amer Salem qui a démoli sa maison.

Dans le cadre d‘un projet visant à judaïser cette région, les autorités israéliennes ont décrété un ensemble de loi destinées à en déloger les habitants palestiniens autochtones. Elles s’abstiennent entre autres d’accorder des autorisations de bâtir des maisons sur leur terre aux Palestiniens.

le cas du prisonnier Abou Mokh

Autre indice qui illustre les malversations de l’occupation israélienne les plus malsaines et les plus sournoises contre les Palestiniens: le cas du prisonnier palestinien Rochdi Abou Mokh .

Ayant purgé 35 années dans les prisons israéliennes pour avoir participé à une opération au cours de laquelle il a enlevé et liquidé un soldat israélien en 1985, il devait être libéré il y a 12 jours. Mais sa séquestration a été allongée de 12 jours pour contravention de la route impayée! Il devait être libéré selon les termes des accord d’Oslo conclus après son procès entre les Palestiniens et l’entité sioniste en 1994. Mais les autorités de l’occupation n’ont pas tenu parole. Il sortira de prison le lundi 5 avril. Rien n’empêchera toutefois les Israéliens de le capturer de nouveau. Ils l’ont souvent fait avec ses les autres prisonniers relachés.

Source: Médias