Nasser et Mohammad, Abir et Amena, sont quatre frères et sœurs, dont l’aîné est âgé de douze ans, originaires du district de Ketaf dans la province de Saada, au nord du Yémen.

Ils sont atteints de malformations, dues à une maladie de la peau du visage.

Nasser et Mohammad jouaient devant leur maison quand l’aviation saoudienne a mené un raid contre leur village.

Les deux enfants avaient alors ressenti une extrême sensibilité et de fortes démangeaisons, après quoi la maladie s’est développée suite au gaz et aux toxines présents dans les missiles saoudiens et a provoqué des tumeurs cutanées couvrant leurs visages.

Les deux sœurs qui étaient à la maison lors de la frappe saoudienne avaient été faiblement empoisonnés.

Le directeur du Centre national yéménite des tumeurs cancéreuses, Abdallah Thawabeh, a confirmé mercredi 7 avril, que la fermeture de l’aéroport de Sanaa suite au blocus saoudiens a empiré les cas des quatre enfants, ainsi que des milliers de patients atteints de cancer, vu qu’ils sont interdits de voyager pour recevoir les traitements convenables.

Il a précisé que les quatre enfants avaient besoin d’une intervention chirurgicale très précise, mais cette opération ne pouvait pas être effectuée au Yémen en raison du blocus et de la fermeture de l’aéroport de Sanaa.

Et d’ajouter : le nombre des patients atteints de cancer a augmenté de plus de 30% par an. Le chiffre est passé de 4 500 par an en 2015 à 6 500.

Pour M. Thawabeh cette augmentation est due aux missiles saoudiens largués sur les quartiers résidentiels.

Rappelons que l’Arabie mène, depuis mars 2015, une guerre sans merci contre le Yémen qui a couté la vie a des dizaines de milliers de morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah