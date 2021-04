Après l’échec des récentes négociations, organisées à Mascate entre le mouvement de résistance yéménite Ansarullah et les parties américaine et onusienne, au cours desquelles les discussions se sont axées sur la situation aux abords de la ville stratégique de Ma’rib, plusieurs médiations internationales et locales ont été activées dans une dernière tentative pour empêcher la tombée de la ville et ses champs pétroliers et gazier dans les mains des forces de Sanaa.

Cela intervient alors que les forces de Sanaa et les mercenaires de l’Arabie se préparent à une bataille décisive dans les prochains jours. Et ce, à la lumière du succès du plan de l’armée et d’Ansarullah basé sur le grignotage progressif des bastions montagneux les plus importants des mercenaires avant d’atteindre le centre de la province de Ma’rib (nord).

Dans une tentative de contourner les développements en défaveur de l’Arabie sur le terrain, l’envoyé suédois au Yémen, Peter Semneby, est arrivé dans l’après-midi de jeudi 8 avril, dans la ville de Ma’rib, portant une nouvelle initiative qui s’inspire, en certains de ses points, de l’initiative présentée par le chef du Conseil politique suprême de Sanaa, Mahdi Al-Mashat l’automne dernier. La coalition saoudo-émiratie n’avait même pas, a cette époque, pris la peine d’y répondre.

Le plan de Semneby consiste à mettre en œuvre un accord similaire à l ‘accord de Hodeïda (qui a été signé fin 2018). Il prévoit un cessez-le-feu sur tous les fronts de la province de Ma’rib pour des «fins humanitaires». Ceci sera suivi de la conclusion d’accords similaires aux «accords de Stockholm», composés de dispositions humanitaires, économiques et militaires.

L’envoyé suédois a discuté de ces propositions avec la délégation de de Sanaa au Sultanat d’Oman la semaine dernière.

Cependant, les informations rapportées par le quotidien libanais AlAkhbar indiquent qu’Ansarullah a émis des réserves sur certains points de cette initiative, d’autant plus que l’émissaire suédois a été incapable de fournir des garanties sur la l’application de toutes les dispositions de ce plan. De plus, l’expérience de «l’accord de Stockholm sur Hodeïda » n’est pas encourageante pour le gouvernement de Sanaa qui souffre toujours du blocus.

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar