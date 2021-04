Joe Biden a déclaré ce mercredi 14 avril qu’il prévoyait de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis et d’entamer le retrait définitif des troupes américaines d’Afghanistan à partir du 1er mai pour l’achever avant le 11 septembre.

Les États-Unis commenceront le retrait définitif de leurs forces d’Afghanistan le 1er mai, a confirmé ce mercredi 14 avril Joe Biden qui a précisé que cela sera fait «sans précipitation».

«Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité, et nous le ferons en pleine coordination avec nos alliés et partenaires qui ont maintenant plus de forces en Afghanistan que nous», a-t-il ajouté.

Le Président a déclaré que les raisons de rester en Afghanistan étaient «devenues de moins en moins claires» et que les États-Unis avaient «accompli» leur objectif dans le pays.

«Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps pour les troupes américaines de rentrer chez elles», a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les troupes américaines ainsi que les forces déployées par les alliés de l’Otan seront retirées d’Afghanistan avant le 20e anniversaire de l’attaque «odieuse» du 11 septembre 2001.

Source: Sputnik