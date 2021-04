Un convoi des forces américaines chargé d’armes, de munitions et de matériel logistique, en plus d’un certain nombre de véhicules blindés est entré depuis l’Irak et s’est dirigé vers des bases américaines dans la région d’al-Chaddadi, dans la campagne méridionale de Hassaké, au nord-est de la Syrie.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a rapporté qu’un convoi de 24 camions est entré en territoire syrien par le passage illégal d’Al-Walid, avant de prendre la route internationale vers Qamichli puis les bases américaines d’Al-Chaddadi, sous la couverture d’un vol intense d’avions américains dans la région.

Le mois dernier, la SANA a déclaré que 4 avions, dont deux hélicoptères des forces d’occupation américaines, avaient atterri sur la base d’occupation d’Al-Chaddadi.

Les sources ont souligné, à l’époque, que « les hélicoptères transportaient un groupe de soldats de l’occupation et 20 caisses en bois contenant des missiles thermiques sur l’épaule utilisés contre des avions».

La coalition américaine compte établir une nouvelle base militaire illégale dans la campagne de Hassaké, sur le triangle frontalier entre la Syrie, l’Irak et la Turquie pour renforcer sa présence.

Cette mesure coïncide avec l’annonce par le Pentagone qu’il abandonnera la mission « de protection des puits de pétrole en Syrie », selon son appellation.

Source: Agences