Le guide suprême de la République islamique en Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que « tous les Palestiniens forment un seul corps », qu’ils soient de Gaza, d’al-Qods, de Cisjordanie, des territoires occupés en 1948 ou des camps.

Dans un tweet paru sur sa page en anglais , l’imam Khamenei a souligné l’importance pour le peuple palestinien d’adopter une « stratégie de cohésion », de sorte que chaque secteur défende les autres.

Il a souligné que la jeunesse palestinienne, qui se défendait un jour avec des pierres, «riposte aujourd’hui à l’ennemi en tirant des missiles de précision».

Où les organisations des droits de l’homme?

Toujours en Iran, le chef du Parlement Mohamad Baqer Qalibaf a condamné « les crimes israéliens continus contre le peuple palestinien » et « la violation de la mosquée al-Aqsa ».

« Cette entité ne respecte pas les droits de l’homme. On le voit quotidiennement commettre des crimes contre les Palestiniens mais notre question qui se pose est où sont donc les organisations mondiales des droits de l’homme par rapport à ces crimes et pourquoi les instances internationales ne font rien », s’est-il interrogé.

Le lundi 10 mai, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamad Javad Zarif, s’est entretenu avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh sur les derniers développements en Palestine occupée, exprimant la « solidarité de l’Iran avec le peuple palestinien » et condamnant fermement les agressions israéliennes.

Il avait aussi écrit sur Twitter : « Il ne suffisait pas qu’Israël vole les maisons et les terres des Palestiniens et établisse un régime d’apartheid, aujourd’hui il cible et tire sur des fidèles innocents à l’intérieur du troisième lieu le plus saint pour les musulmans. »

Source: Médias