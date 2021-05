En Palestine occupée, la situation est plus explosive que jamais.

Dans la continuité de leur opération baptisée Epée d’al-Qods, les factions de la résistance palestinienne poursuivent leurs tirs contre les colonies et les villes israéliennes, alors que l’armée de l’air israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza.

En Cisjordanie occupée, a eu lieu une opération de résistance contre de colons. Alors que dans les territoires palestiniens occupés en 1948, les colons attaquent les Palestiniens autochtones partout où ils les trouvent, conformément aux appels « Tuez les Arabes »

Tirs nocturnes contre les villes israéliennes

Vers 21h30, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué des salves de tirs « lourds et intenses et précis » contre Tel Aviv , Dimona, Ashdod, Ashkelon, Sederot (20 missiles)…

Plus de 70 missiles ont frappé les colonies du sud de la Palestine occupée, notamment Netifot et Ashkelon, selon les médias israéliens qui ont fait état de 26 blessés dans cette dernière dans des tirs de missiles et de roquettes palestiniens.

Dans la journée, ces brigades avaient bombardé ces deux colonies ainsi que Sederot « en riposte au bombardement de la tour al-Chorouk et à l’assassinat des chefs des Qassam »

Maison israélienne frappée de plein fouet

Vers 2h ce jeudi 13 mai, la résistance a revendiqué des tirs de missiles contre l’extrême nord de la Palestine occupé et à l’est de la ville de Haïfa, selon al-Manar, citant des médias israéliens, dont: la ville de Amiek Yesrael situé au sud-est de Haïfa, Akka, Naharia, Tel Aviv, al-Jalil (La Galilée), al-nasserah (Nazareth), Oum al-Faham, Beit Yam, ainsi qu’Ashkelon. Rishon Letsion où une maison a été touchée de plein fouet et un colon a été blessé,

Une troisisème tour détruite à Gaza

Cette tour située à Gaza avait été bombardée dans l’après-midi, par les drones de reconnaissance israéliens dans un premier temps , avant d’être détruite entièrement par les avions de combats israéliens.

Formée de 15 étages il renfermait des magasins et des bureaux de médias. Il a été frappé au moyen de 4 missiles, ont indiqué des sites d’information palestiniens selon lesquels Israël avait menacé auparavant de le détruire, demandant à ses occupants de l’évacuer.

Deux autres tours similaires, al-Jawharat et Hanadi, avaient été bombardées le mardi.

Dans la matinée, l’armée de l’occupation israélienne avait bombardé des postes de police et des batiments ministériels.

Dans la nuit, les avions israéliens s’acharnaient aussi contre le ministère des Finances de la ville.

Depuis le début des frappes israéliennes, 67 gazaouis sont tombés en martyrs, dont 12 enfants et 5 femmes. Et plus de 350 sont blessés.

Une chef militaire Hamas tombé en martyr

Dans l’après-midi de ce mercredi, les brigades d’al-Qassam, branche militaire du Hamas, avait annoncé le martyre du commandant Bassem Issa et d’un certain nombre de combattants du mouvement de résistance.

Connu sous le pseudonyme d’Abou Imad, il était le commandant de la brigade Gaza. Il est tombé en martyr dans des frappes israéliennes contre des positions de la résistance dans la bande de Gaza.

Le mardi 11 mai, les brigades al-Qods avaient annoncé le martyre de leur chef Sameh al-Mamlouk qui était le chef de l’unité balistique du mouvement et de deux de ses compagnons, tués dans un raid israélien contre Gaza.

Au moins deux militaires israéliens tués

Côté israélien ce sont au moins deux militaires israéliens qui ont été tués ce mercredi dans un tir contre leur jeep de type Defender à proximité de la colonie Netiv Haasarah au nord de la bande de Gaza.

Dans la soirée, le Hamas a diffusé les images de cette opération effectuée au moyen d’un missile téléguidé Kornet. Le véhicule a été détruit.

« La mort vous terrifiera »

« Nous disons à Netanyahu et aux chefs de son armée vaincue que les factions de la résistance ont mis au point les plans et se sont préparés pour diriger les combats pour plusieurs mois », a averti un grand dirigeant des brigades al-Qods, après avoir rendu hommage à Bassem Issa.

« Attendez la mort qui vous terrifiera vers 21h», a-t-il ajouté, promettant « une nuit rouge au colonies ».

Dans la nuit de ce mercredi, les avions israéliens ont effectué plus de 10 raids aériens contre plusieurs régions de la bande de Gaza.

Opération de résistance à Naplouse

La situation est aussi brûlante en Cisjordanie occupée.

Le martyr Mohamad Najjar

Au sud-ouest de Naplouse a eu lieu une opération de résistance lorsqu’un Palestinien a ouvert le feu contre une voiture de colons près de la colonie d’Ariel : deux d’entre eux ont été blessés par balle. L’auteur de l’opération, Mohamad Najjar , était un agent des forces de sécurité palestiniennes. Il est tombé en martyr. Les médias israéliens rapportent une autre version des faits selon laquelle il avait tiré en direction d’une tour israélienne.

Une énorme manifestation palestinienne eu lieu à Ramallah pour protester contre l’offensive militaire israélienne. Les villes d’al-Khalil (Hébron), Toulkarem, et Naplouse ont été le th◙atre de manifestations au cours desquelles les forces d’occupation israéliennes ont tiré des balles réelles et en caoutchouc, aisni que des gaz lacrymogènes contre les Palestiniens. Il est question de 35 blessés, dont deux dans un état grave.

Dans la ville sainte d’al-Qods, il est question qu’un Palestinien a été poignardé dans le marché Mahané Yehuda, dans la vieille ville occupée et son état est grave.

Le quartier Cheikh Jarrah de la ville sainte d’al-Qods, foyer de la contestation palestinienne, fait toujours l’objet d’attaques orchestrées par les colons sionistes, qui avec l’aide des forces d’occupation israélienne tentent d’évincer les palestiniens de leur quartier pour usurper leurs maisons.

Territoires de 1948: attaques des colons et des policiers



A Beit Yam

Dans les villes mixtes des territoires palestiniens occupés de 1948, les affrontements font rage entre les Palestiniens et les colons et les policiers israéliens. Notamment dans les villes de Haïfa, Akka, Yafa, Beit Yam, Tabarayya, Oum al-faham, Lod, Bir as-Sabae (Beersheba)… La police de l’occupation israélienne a arrêté plus de 374 jeunes palestiniens de ces territoires depuis le mardi soir.

A Akka, les colons ont attaqué les maisons des palestiniens sous la protection des policiers. Il est question qu’un palestinien est tombé en martyr, selon Paltoday.

A Beit Yam, aux confins avec Yafa, la chaine de télévision israélienne Canal 11 a diffusé dans la soirée les images d’une attaque d’une horde des colons contre un Palestinien qui était au volant de sa voiture. Il est grièvement blessé, selon Paltoday qui a évoqué un cas similaire dans la ville de Yafa. Dans cette ville, une femme palestinienne enceinte a été blessée par la police israélienne qui a tiré sur elle, alors qu’elle participait à un sit-in dans le quartier Nasnas, en soutien aux Jérusalémites.

Epuration ethnique

Pour leur part, les Palestiniens des territoires de 48 évoquent des projets d’épuration ethnique qui les visent en particulier.

Dans la ville de Lod, l’activiste palestinienne originaire de cette ville mixte, Hanane Naffar a assuré que « le conflit n’est pas entre les Palestiniens de 1948 et les colons mais contre l’épuration ethnique exercée par l’occupation israélienne ».

« Les palestiniens de Lod luttent pour protéger les quartiers attaqués par les colons », a-t-elle précisé pour al-Mayadeen.

« Tuez les Arabes »

Une autre militante des territoires de 1948, Hima Zreik a, pour sa part indiqué que le slogan que les colons scandent le plus pendant leurs attaques contre les Palestiniens est « A mort les Arabes ». « Un grand nombre de policiers de l’occupation protègent les colons dans leurs attaques. Les palestiniens dans les villes occupées sont désarmés et ils sont victimes d’une grande offensive », a-t-elle souligné pour cette télévision.

Malgré ce grand déséquilibre des forces, la police israélienne n’arrive pas à contrôler la situation dans ce villes, relatent les médias israéliens

Le président israélien Reuven Rivlin a lancé un appel de détresse.

« Je supplie tout le monde. Faites votre possible pour arrêter ces choses horribles qui se passent devant nos yeux », a-t-il dit.

Selon les médias israéliens le Premier ministre Benjamin Netanyahu tente d’obtenir du cabinet ministériel restreint une autorisation pour envoyer l’armée dans les villes mixtes qui sont le théâtre d’affrontements. Mais le ministre de la guerre Benny Gantz refuse cette demande, estimant que cette mission revient aux gardes-frontières.

« Ce qui se passe dans les rues est plus dangereux que les combats militaires », a dit Gantz.

«La fracture interne menace ‘Israël’ et représente un danger comparable à celui des missiles de Hamas», a-t-il estimé

« Le cabinet discute de la poursuite des attaques de l’armée de l’air israélienne contre la bande de Gaza. Il a ratifié une escalade de l’offensive contre Hamas. Mais il discute aussi de la résolution du dilemme dans la rue palestinienne en colère et des tensions dans les villes habitées par les Arabes et les Israéliens », a rapporté le quotidien israélien Yediot Ahronot.

Entre temps, rapporte al-Mayadeen, le rabbin de Safad a lancé un appel aux colons pour tuer les Arabes!

