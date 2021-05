Le porte-parole militaire des Brigades Martyr Abou Ali Moustafa, branche armée du Front populaire de libération de la Palestine, Abou Jamal a affirmé que « la saga héroïque de la résistance se poursuivra jusqu’à ce que l’entité israélienne arrête son agression », s’adressant aux sionistes : « Vous avez deux options; soit la mort, soit le départ. »

Abou Jamal a affirmé que « la saga héroïque de la résistance se poursuivra jusqu’à ce que l’ennemi criminel s’agenouille devant la volonté palestinienne et arrête son agression sur al-Qods, sur la Cisjordanie, la bande de Gaza.. »

Et d’ ajouter: « Que l’ennemi criminel sache qu’il consomme le sang des civils et qu’il bombarde les maisons et les locaux de service des citoyens, afin d’offrir une victoire imaginaire à son public, faisant des femmes et des nourrissons une banque de ses cibles. Ce ennemi ne tordra pas notre bras ni ne réussira à nous faire abandonner notre combat, au contraire il met de l’huile sur un feu qui le consumera ».

Il s’est adressé au peuple palestinien en disant: « Vos fils et les soldats de votre liberté dans les Brigades du Martyr Abou Ali Mustafa, ainsi que toutes les factions de la résistance sont toujours derrière les lanceurs de missiles face aux frappes d’artillerie de l’ennemi sioniste. »

Il a averti les sionistes: « Dans toute notre terre occupée, votre direction vous trompe, alors ne la croyez pas. Elle vous entraine à la mort certaine alors qu’elle se cache dans des abris. Quittez notre terre alors que vous êtes encore vivants avant d’être enterrés morts dedans. Nous sommes un peuple dont le seul refuge est nos fusils, et à travers nos armes nous protégerons nos vies avec votre mort, alors fuyez car vous n’avez pas le choix ».

Il a conclu en leur disant: « Vous avez deux options: la mort ou le départ. »

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen